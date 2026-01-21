तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप सभी ने देखा होगा. नाम भले ही तारक मेहता के ऊपर हो लेकिन पूरे शो की कहानी केवल गढ़ा फैमिली के ईर्द गिर्द घूमती है. जेठालाल का वो सीढ़ी वाला मकान और वो बालकनी से दया का टपू के पापा को आवाज लगाना ये सब रील तक तो आपने देख लिया, लेकिन अब वक्त आ गया है रियल दिखाने का. जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्लॉगर कैमरा लेकर असल में जेठालाल के घर का दरवाजा खोल देता और जो सामने आता है वो ऐसा सच था जिससे आप सालों तक अनजान रहे.

जेठालाल के घर की असलियत आई सामने

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसने जेठालाल के रील वाले घर यानी गढ़ा हाऊस की पोल खोल दी है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स कैमरा लेकर जेठालाल की लोहे वाली सीढ़ी पर चढ़ता है और जाकर गढ़ा हाऊस का दरवाजा खोल देता है. अब जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही उस घर की सच्चाई सामने आ जाती है. टीवी में जहां पूरा हॉल, सोफा और बेडरूम दिखाया जाता है असल में वहां वैसा कुछ होता ही नहीं है.

दरवाजा खोलते ही सामने आई सच्चाई

जेठालाल के घर में असल में केवल एक दीवार बनी हुई है जिससे सटकर एक संकरा सा रास्ता जा रहा है और कुछ पानी के पाईप वहां से गुजर रहे हैं. दरवाजा खुलते ही केवल कबाड़ और दीवार दिखाई देती है. आपको बता दें कि शो के लिए घर के अंदर का जो शूट होता है वो अलग जगह किया जाता है और सोसायटी की लोकेशन अलग है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हैं और तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, दिल तोड़ दिया भाई

वीडियो को Charcha Media नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे भाई भिड़े मेंटेनेंस किस बात का लेता था. एक और यूजर ने लिखा...दिल तोड़ दिया यार, हकीकत काफी कड़वी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरमानों पर पानी फेर दिया.

