शनाया कपूर की बिना मेकअप वाली तस्वीरें आ गई हैं, सादगी वाले लुक में ऐसी दिखती हैं एक्ट्रेस

शनाया कपूर की बिना मेकअप वाली तस्वीरें आ गई हैं, सादगी वाले लुक में ऐसी दिखती हैं एक्ट्रेस

Shanaya Kapoor Spotted: शनाया कपूर अक्सर ही अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरती रहती हैं. अब हाल ही में उन्हें पैप्स द्वारा स्पॉट किया गया. उनकी इन वायरल पिक्चर्स देख आप भी दीवाने हो जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Nov 2025 03:46 PM (IST)
Shanaya Kapoor Spotted: शनाया कपूर अक्सर ही अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरती रहती हैं. अब हाल ही में उन्हें पैप्स द्वारा स्पॉट किया गया. उनकी इन वायरल पिक्चर्स देख आप भी दीवाने हो जाएंगे.

शनाया कपूर भी बॉलीवुड की हसीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. सोशल मीडिया पर उनके खूबसूरती के चर्चे होते ही रहते हैं. अब हाल ही में उन्हें पैप्स ने स्पॉट किया जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. देखें ये हसीन लुक.

1/7
शनाया कपूर का सोशल मीडिया पर जलवा कायम रहता है. आए दिन वो अपने फैशनेबल लुक्स से लाइमलाइट में रहती हैं.
शनाया कपूर का सोशल मीडिया पर जलवा कायम रहता है. आए दिन वो अपने फैशनेबल लुक्स से लाइमलाइट में रहती हैं.
2/7
हाल ही में पैप्स ने उन्हें अपने कैमरे में कैद किया जहां उन्होंने अपनी सादगी से फिर एक बार सबका दिल जीत लिया. लेटेस्ट तस्वीरों में शनाया कपूर का लुक देखने लायक है.
हाल ही में पैप्स ने उन्हें अपने कैमरे में कैद किया जहां उन्होंने अपनी सादगी से फिर एक बार सबका दिल जीत लिया. लेटेस्ट तस्वीरों में शनाया कपूर का लुक देखने लायक है.
3/7
अब एक्ट्रेस की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर अपना कब्जा जमा लिया है और फैंस हसीना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. नो मेकअप लुक में भी शनाया कपूर बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
अब एक्ट्रेस की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर अपना कब्जा जमा लिया है और फैंस हसीना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. नो मेकअप लुक में भी शनाया कपूर बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
4/7
वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने ब्लू कलर का टैंक टॉप पहना है इसके साथ उन्होंने ग्रे कलर के लूज ट्राउजर्स पेयर लिए हैं. खुले बालों और स्टेटमेंट वॉच से उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने ब्लू कलर का टैंक टॉप पहना है इसके साथ उन्होंने ग्रे कलर के लूज ट्राउजर्स पेयर लिए हैं. खुले बालों और स्टेटमेंट वॉच से उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
5/7
कई बार उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस को इंप्रेस किया. अब उनका ये सादगी भरा लुक नेटीजंस के दिल में बस गया है.
कई बार उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस को इंप्रेस किया. अब उनका ये सादगी भरा लुक नेटीजंस के दिल में बस गया है.
6/7
अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्होंने पैप्स के सामने भी खूब पोज दिए हैं. उनका ये शॉर्ट हेयर वाला लुक भी उनपर खूब जच रहा है.
अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्होंने पैप्स के सामने भी खूब पोज दिए हैं. उनका ये शॉर्ट हेयर वाला लुक भी उनपर खूब जच रहा है.
7/7
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो शनाया कपूर ने 'आंखों की गुस्ताखियां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. अब एक्ट्रेस 'वृषभ', 'बेधड़क' और 'तू या मैं' जैसी फिल्मों में नजर आएंगी.
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो शनाया कपूर ने 'आंखों की गुस्ताखियां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. अब एक्ट्रेस 'वृषभ', 'बेधड़क' और 'तू या मैं' जैसी फिल्मों में नजर आएंगी.
Published at : 30 Nov 2025 03:46 PM (IST)
Shanaya Kapoor Aankho Ki Gustakhiyan Tu Ya Main

