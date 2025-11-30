एक्सप्लोरर
शनाया कपूर की बिना मेकअप वाली तस्वीरें आ गई हैं, सादगी वाले लुक में ऐसी दिखती हैं एक्ट्रेस
Shanaya Kapoor Spotted: शनाया कपूर अक्सर ही अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरती रहती हैं. अब हाल ही में उन्हें पैप्स द्वारा स्पॉट किया गया. उनकी इन वायरल पिक्चर्स देख आप भी दीवाने हो जाएंगे.
शनाया कपूर भी बॉलीवुड की हसीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. सोशल मीडिया पर उनके खूबसूरती के चर्चे होते ही रहते हैं. अब हाल ही में उन्हें पैप्स ने स्पॉट किया जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. देखें ये हसीन लुक.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Nov 2025 03:46 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
शनाया कपूर की बिना मेकअप वाली तस्वीरें आ गई हैं, सादगी वाले लुक में ऐसी दिखती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
6 Photos
ब्लैक मोनोकनी पहने समंदर किनारे रिलैक्स करती दिखीं निया शर्मा, ग्लैमरस अवतार में दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
शर्ट के साथ हाफ जैकेट पहने एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं करीना, नो मेकअप लुक में दिखीं गॉर्जियस
बॉलीवुड
7 Photos
लाल परी बनकर रैंप पर उतरीं मलाइका अरोड़ा, तो पिंक स्कर्ट में सनी ने बिखेरे हुस्न के जलवे
बॉलीवुड
7 Photos
‘वाराणसी’ की शूटिंग से फ्री होकर फैमिली के पास पहुंचीं प्रिंयकां, स्पेंड किया क्वालिटी टाइम
बॉलीवुड
7 Photos
पति जैकी भगनानी संग मालदीव पहुंचीं रकुल प्रीत सिंह, बीच से शेयर की रोमांटिक तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
खूबसूरती में बहन दीपिका पादुकोण को टक्कर देती हैं अनीशा पादुकोण, जानें क्या करती हैं
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
भोजपुरी सिनेमा
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
शनाया कपूर की बिना मेकअप वाली तस्वीरें आ गई हैं, सादगी वाले लुक में ऐसी दिखती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
6 Photos
ब्लैक मोनोकनी पहने समंदर किनारे रिलैक्स करती दिखीं निया शर्मा, ग्लैमरस अवतार में दिए पोज
एबीपी लाइव
Opinion