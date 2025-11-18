हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अबराम किस स्कूल में पढ़ते हैं? फीस कितनी है? शाहरुख खान के छोटे बेटे के बारे में जानें सब कुछ

अबराम किस स्कूल में पढ़ते हैं? फीस कितनी है? शाहरुख खान के छोटे बेटे के बारे में जानें सब कुछ

शाहरुख खान की तरह ही उनके बच्चे हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं. फिर चाहे वो आर्यन खान हो सुहाना खान हो या नन्हे अबराम खान क्यों ना हों. अबराम की तो क्यूटनेस पर लोग फिदा रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Nov 2025 03:15 PM (IST)
शाहरुख खान की तरह ही उनके बच्चे हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं. फिर चाहे वो आर्यन खान हो सुहाना खान हो या नन्हे अबराम खान क्यों ना हों. अबराम की तो क्यूटनेस पर लोग फिदा रहते हैं.

शाहरुख खान के लाडले अबराम की आए दिन फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अबराम किस स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी फीस कितनी है.

अबराम खान का जन्म 2013 में 27 मई को मुंबई में हुआ था. अब वो 12 साल के हो चुके हैं. छोटी सी उम्र में ही अबराम लोगों के पसंदीदा खान बन चुके हैं.
अबराम खान का जन्म 2013 में 27 मई को मुंबई में हुआ था. अब वो 12 साल के हो चुके हैं. छोटी सी उम्र में ही अबराम लोगों के पसंदीदा खान बन चुके हैं.
अबराम मुंबई के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं. इस स्कूल में आम आदमी के लिए बच्चों को पढ़ाना बस की बात नहीं है. क्योंकि फीस काफी ज्यादा है.
अबराम मुंबई के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं. इस स्कूल में आम आदमी के लिए बच्चों को पढ़ाना बस की बात नहीं है. क्योंकि फीस काफी ज्यादा है.
अबराम धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं. इस स्कूल की शुरुआत मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी ने 2003 में की थी.
अबराम धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं. इस स्कूल की शुरुआत मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी ने 2003 में की थी.
रिपोर्ट के अनुसार नन्हे अबराम 5वीं क्लास में पढ़ते हैं. हर महीने शाहरुख खान 1.70 लाख रुपये फीस भरते हैं. सलाना लगभग उनकी फीस 20.40 लाख रुपये जाती है.
रिपोर्ट के अनुसार नन्हे अबराम 5वीं क्लास में पढ़ते हैं. हर महीने शाहरुख खान 1.70 लाख रुपये फीस भरते हैं. सलाना लगभग उनकी फीस 20.40 लाख रुपये जाती है.
अबराम के बड़े भाई आर्यन खान और बहन सुहाना खान भी इसी स्कूल से पढ़ाई कर चुके हैं.
अबराम के बड़े भाई आर्यन खान और बहन सुहाना खान भी इसी स्कूल से पढ़ाई कर चुके हैं.
अबराम के स्कूल में स्टूडेंट्स को कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं. 1 लाख 30 हजार वर्ग फुट में फैले इस स्कूल में खेल के मैदान, इंटरनेट सुविधाएं, एसी क्लारूम, छत पर बगीचा और टेनिस कोर्ट मौजूद हैं.
अबराम के स्कूल में स्टूडेंट्स को कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं. 1 लाख 30 हजार वर्ग फुट में फैले इस स्कूल में खेल के मैदान, इंटरनेट सुविधाएं, एसी क्लारूम, छत पर बगीचा और टेनिस कोर्ट मौजूद हैं.
बता दें अबराम फिल्मों में भी डेब्यू कर चुके हैं. दरअसल, जब वो एक साल के थे जब उन्हें उनके पापा शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में देखा गया था.
बता दें अबराम फिल्मों में भी डेब्यू कर चुके हैं. दरअसल, जब वो एक साल के थे जब उन्हें उनके पापा शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में देखा गया था.
Published at : 18 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Abram Khan Shah Rukh Khan Gauri Khan

ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
