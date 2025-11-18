एक्सप्लोरर
अबराम किस स्कूल में पढ़ते हैं? फीस कितनी है? शाहरुख खान के छोटे बेटे के बारे में जानें सब कुछ
शाहरुख खान की तरह ही उनके बच्चे हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं. फिर चाहे वो आर्यन खान हो सुहाना खान हो या नन्हे अबराम खान क्यों ना हों. अबराम की तो क्यूटनेस पर लोग फिदा रहते हैं.
शाहरुख खान के लाडले अबराम की आए दिन फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अबराम किस स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी फीस कितनी है.
Published at : 18 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Tags :Abram Khan Shah Rukh Khan Gauri Khan
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
