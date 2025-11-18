अबराम के स्कूल में स्टूडेंट्स को कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं. 1 लाख 30 हजार वर्ग फुट में फैले इस स्कूल में खेल के मैदान, इंटरनेट सुविधाएं, एसी क्लारूम, छत पर बगीचा और टेनिस कोर्ट मौजूद हैं.