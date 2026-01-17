17 जनवरी को बॉलीवुड के मशहूर स्क्रीनराइटर गीतकार और कवि जावेद अख्तर अपना 81वां जन्मदिन मना रहे हैं. जावेद अख्तर पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारत के दो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री और पद्म भूषण के विजेता हैं. उनके जन्मदिन पर आइए देखते हैं उनकी टॉप 10 सबसे आइकॉनिक फिल्मों के बारे में.