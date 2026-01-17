पत्नी संग पूल में रोमांस करते दिखे करोड़पति कोरियोग्राफर, केमिस्ट्री ने लगाई सोशल मीडिया पर आग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपत्नी संग पूल में रोमांस करते दिखे करोड़पति कोरियोग्राफर, केमिस्ट्री ने लगाई सोशल मीडिया पर आग

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Jan 2026 06:43 PM (IST)
फेमस कोरियोग्राफर और एक्टर पुनीत पाठक इन दिनों अपनी पत्नी निधि के साथ बाली में रोमांटिक वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं. पूल में कोजी पोज, फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट और डेट नाइट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री और प्यार भरे पलों को देखकर काफी इम्प्रेस हैं.

1/7
फेमस कोरियोग्राफर और एक्टर पुनीत पाठक इन दिनों अपनी पत्नी निधि के साथ बाली में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. दोनों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने रोमांटिक वेकेशन की कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं.
2/7
तस्वीरों में पुनीत और निधि पूल में एक-दूसरे की बाहों में रोमांटिक अंदाज में नजर आए. दोनों ने साथ में फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट का मजा भी लिया और पूल में कई कोजी पोज दिए.
Published at : 17 Jan 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Punit Pathak Bollywood Nidhi Pathak

बॉलीवुड फोटो गैलरी

हॅलो गेस्ट
