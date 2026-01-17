एक्सप्लोरर
पत्नी संग पूल में रोमांस करते दिखे करोड़पति कोरियोग्राफर, केमिस्ट्री ने लगाई सोशल मीडिया पर आग
Bollywood Couples: पुनीत पाठक और पत्नी निधि बाली में रोमांटिक वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं. हाल ही मे उन्होंने पूल में कोजी पोज के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
फेमस कोरियोग्राफर और एक्टर पुनीत पाठक इन दिनों अपनी पत्नी निधि के साथ बाली में रोमांटिक वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं. पूल में कोजी पोज, फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट और डेट नाइट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री और प्यार भरे पलों को देखकर काफी इम्प्रेस हैं.
Published at : 17 Jan 2026 06:43 PM (IST)
