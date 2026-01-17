एक्सप्लोरर
बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगी रणबीर कपूर की ये अपकमिगं फिल्में, जानें- कब होंगी रिलीज?
Ranbir Kapoor Upcoming Films: रणबीर कपूर के खाते में इस साल और अगले साल रिलीज होने वाली फिल्मों की लंबी लिस्ट है. अब नजर डालते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों पर जिसमें भारत की सबसे महंगी फिल्म भी शामिल है.
एनिमल के बाद रणबीर कपूर ने पर्दे से थोड़ी दूरी जरूर बनाई लेकिन उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट काफी धमाकेदार है. एक्शन, रोमांस से लेकर माइथोलॉजिकल ड्रामा तक अगले एक-दो सालों में रणबीर बड़े और अलग-अलग अवतार में नजर आने वाले हैं. खास बात ये है कि इस लिस्ट में भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म भी शामिल है.
Published at : 17 Jan 2026 02:31 PM (IST)
