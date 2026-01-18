हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब

जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब

करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है में सलमान खान ने कैमियो रोल प्ले किया था. अब करण ने उस फिल्म की शूटिंग को लेकर रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 18 Jan 2026 07:35 AM (IST)
करण जौहर एक क्लोदिंग ब्रांड के लिए पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हैं. इसके लेटेस्ट एपिसोड में नीति मोहन, शक्ति मोहन और मुक्ति मोहन गेस्ट बनीं. इस दौरान उन्होंने बताया कि परफेक्ट बॉलीवुड के वेडिंग संगीत के पीछे कितनी मेहनत लगती है.

इस दौरान करण ने फिल्म कुछ कुछ होता है का गाना साजन जी घर आए की शूटिंग के बारे में बात की. करण ने बताया कि वो कुछ कुछ होता है में पहली बार सलमान खान के साथ काम कर रहे थे. सलमान खान बहुत बड़े स्टार थे. जब सलमान पहले दिन सेट पर आए. करण उनकी वैनिटी में गए तो उस वक्त सलमान ने टी-शर्ट और जींस पहनी थी. तो करण ने सलमान से कहा कि वो लार्ज सेट पर शूट कर रहे हैं. तो इस पर सलमान ने कहा कि पहली बार दूल्हा जींस और टीशर्ट में आएगा. ये नई स्टाइल होगी और वो स्वैग लेकर आऊंगा.

 
 
 
 
 
जब रोने लगे करण जौहर

ये सुनकर करण जौहर टेंशन में आ गए थे. क्योंकि सेट पूरी तरह से सजा था और काजोल ने लहंगा पहना था. करण को लगा कि अगर सलमान जींस और टीशर्ट में आएंगे तो क्या होगा? इसके बाद करण पूरी तरह टेंशन में थे. करण पहली बार पूरी तरह से इमोशनल हो गए थे और सलमान के सामने रोने लगे थे.

करण को रोते देख सलमान नर्वस हो गए थे और फिर सूट पहनने के लिए मान गए. करण ने बताया- फिर वो सूट पहनकर आए और हमने पहला संगीत सॉन्ग शूट किया, जो था साजन जी घर आए. फिल्म कुछ कुछ होता है 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज हुई थी. फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में थे. वहीं काजोल और रानी मुखर्जी फीमेल रोल में नजर आई थीं. इस रोमांटिक फिल्म को फैंस ने काफी पसंद किया था. फिल्म के आखिर के कुछ सीन में सलमान खान को देखा गया था.

Published at : 18 Jan 2026 07:35 AM (IST)
Karan Johar SALMAN KHAN
