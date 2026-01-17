एक्सप्लोरर
बस कंडक्टर थे पापा और टिफिन सर्विस चलाती थी मां, अब लग्जरी लाइफ जीता है ये कॉमेडियन
Celebrity Vlog: फराह खान अक्सर अपने कुकिंग व्लॉग में सेलेब्स के घर जाती रहती हैं. इस बार वो बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट और कॉमेडियन प्रणित मोरे के घर पहुंची थीं.
फराह खान अपने मजेदार कुकिंग व्लॉग्स के लिए जानी जाती हैं जहां वो अक्सर किसी न किसी सेलेब के घर जाकर उनसे गप्पें मारती और घर का खाना चखती नजर आती हैं. इस बार उनका ये व्लॉग बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट और स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे के घर पर शूट हुआ.
Published at : 17 Jan 2026 06:37 PM (IST)
Tags :Farah Khan Bollywood Pranit More
