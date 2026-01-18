अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के 37 साल पुराने शासन को खत्म करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि ईरान में नई लीडरशिप की जरूरत है. ट्रंप ने दावा किया कि खामेनेई की वजह से ईरान दुनिया का सबसे खराब जगह बन गया है. उन्होंने ईरान की लीडरशिप पर अभूतपूर्व हिंसा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

ईरान की लीडरशिप दमन और हिंसा पर टिकी

17 जनवरी 2026 को ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में यह बात कही. यह बयान ईरान में हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है, जहां इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है. ट्रंप ने कहा, 'It's time to look for new leadership in Iran' यानी ईरान में नई लीडरशिप की जरूरत है. उन्होंने खामेनेई को 'बीमार व्यक्ति' बताया और कहा कि ईरान की लीडरशिप दमन और हिंसा पर टिकी हुई है. उन्होंने खामेनेई पर देश को 'पूरी तरह तबाह' करने का आरोप लगाया और कहा कि हजारों लोगों को मारकर कंट्रोल बनाए रखना गलत है.

ट्रंप ने कहा, 'खामेनेई का अब तक का सबसे अच्छा फैसला यह था कि दो दिन पहले 800 से ज्यादा लोगों को फांसी नहीं दी गई. लीडरशिप को देश को ठीक तरह से चलाने पर ध्यान देना चाहिए, जैसे मैं अमेरिका को चलाता हूं, न कि हजारों लोगों को मारकर सिर्फ नियंत्रण बनाए रखने पर. लीडरशिप का मतलब सम्मान है, डर और मौत नहीं.'

यह बयान ऐसे समय में आया जब ईरान में सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की और कम से कम 3,428 लोगों की मौत हो गई. ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कहा था कि 'मदद रास्ते में है', लेकिन ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ.

प्रदर्शनकारियों की पीठ तोड़ दी जाएगी

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का जवाब दिया. उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वालों को 'देशद्रोही' कहा और कहा कि उनकी कमर तोड़ दी जाएगी. खामेनेई ने ट्रंप को इन मौतों और नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, 'हम देश को युद्ध की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम घरेलू अपराधियों को बख्शेंगे नहीं.' उन्होंने 'अंतरराष्ट्रीय अपराधियों' को भी सजा देने की बात कही.

ईरान में प्रदर्शन का जिम्मेदार अमेरिका

ईरान की सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को 'आतंकवादी गतिविधियां' और 'दंगे' बताया है. उन्होंने इसे अमेरिका की साजिश कहा, जिसका मकसद ईरान पर सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक कब्जा करना है. निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने ईरानियों से 'गुस्सा और प्रदर्शन' के साथ आवाज उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरानी लोगों के साथ खड़े होंगे. पहलवी ने कहा कि वे सेक्युलर डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन चाहते हैं और रेफरेंडम के जरिए अगली व्यवस्था चुनेंगे. कई प्रदर्शनकारियों ने उनके नाम के नारे लगाए हैं, क्योंकि उनके पिता 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन में भाग गए थे.