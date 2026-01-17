हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रानी मुखर्जी नें बॉलीवुड में 30 साल पूरे किए, 'मर्दानी 3' के साथ सिल्वर स्क्रीन पर फिर छाएंगी 'शिवानी शिवाजी रॉय'

रानी मुखर्जी नें बॉलीवुड में 30 साल पूरे किए, 'मर्दानी 3' के साथ सिल्वर स्क्रीन पर फिर छाएंगी 'शिवानी शिवाजी रॉय'

30 Years of Rani: एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर कई एक्ट्रेसेस ने उन्हें बधाई दी है. उनकी आने वाली फिल्म 'मर्दानी 3' भी काफी चर्चा में है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Jan 2026 06:11 PM (IST)
30 Years of Rani: एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर कई एक्ट्रेसेस ने उन्हें बधाई दी है. उनकी आने वाली फिल्म 'मर्दानी 3' भी काफी चर्चा में है.

बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर को पूरा कर लिया है. इस खास मौके पर उनके साथी कलाकारों और फैंस ने उन्हें ढेरों बधाइयां दी हैं और उनकी नई फिल्म मर्दानी 3 को लेकर उत्सुकता जताई है.

एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने दमदार और प्रभावशाली अभिनय से बॉलीवुड में एक खास जगह बनाई है. उन्होंने एंटरटेनमेंट जगत में 30 साल पूरे कर लिए हैं.
एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने दमदार और प्रभावशाली अभिनय से बॉलीवुड में एक खास जगह बनाई है. उन्होंने एंटरटेनमेंट जगत में 30 साल पूरे कर लिए हैं.
इस खास मौके पर बॉलीवुड के साथी कलाकारों और दोस्तों ने रानी मुखर्जी को बधाई दी और उनकी सुपरहिट फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त मर्दानी 3 को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की.
इस खास मौके पर बॉलीवुड के साथी कलाकारों और दोस्तों ने रानी मुखर्जी को बधाई दी और उनकी सुपरहिट फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त मर्दानी 3 को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की.
Published at : 17 Jan 2026 06:11 PM (IST)
Kriti Sanon Kajol Rani Mukerji

