रानी मुखर्जी नें बॉलीवुड में 30 साल पूरे किए, 'मर्दानी 3' के साथ सिल्वर स्क्रीन पर फिर छाएंगी 'शिवानी शिवाजी रॉय'
30 Years of Rani: एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर कई एक्ट्रेसेस ने उन्हें बधाई दी है. उनकी आने वाली फिल्म 'मर्दानी 3' भी काफी चर्चा में है.
बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर को पूरा कर लिया है. इस खास मौके पर उनके साथी कलाकारों और फैंस ने उन्हें ढेरों बधाइयां दी हैं और उनकी नई फिल्म मर्दानी 3 को लेकर उत्सुकता जताई है.
Published at : 17 Jan 2026 06:11 PM (IST)
