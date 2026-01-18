"छोटा पैकेट बड़ा धमाका" इस बच्ची के डांस स्टेप्स देखकर तो माइकल जैक्सन भी शरमा जाए, वीडियो देख बोले यूजर्स
बच्ची का डांस इतना एनर्जेटिक, इतना कॉन्फिडेंट और इतना परफेक्ट है कि लोग मजाक में कह रहे हैं कि अगर माइकल जैक्सन ये वीडियो देख लेते, तो शायद वो भी शरमा जाते.
सोशल मीडिया की दुनिया में जब भी किसी छोटे बच्चे का टैलेंट सामने आता है, तो लोग देखते ही देखते उसके फैन बन जाते हैं. खासकर जब उम्र कम हो और हुनर बड़ा, तब ऐसे वीडियो दिल और दिमाग दोनों पर छा जाते हैं. इन दिनों एक ऐसी ही नन्ही बच्ची का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. बच्ची का डांस इतना एनर्जेटिक, इतना कॉन्फिडेंट और इतना परफेक्ट है कि लोग मजाक में कह रहे हैं कि अगर माइकल जैक्सन ये वीडियो देख लेते, तो शायद वो भी शरमा जाते. यह वीडियो देखकर कोई नहीं कह सकता कि इतनी छोटी उम्र में कोई बच्चा इस लेवल का पॉप और ब्रेक डांस कर सकता है.
छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली बच्ची
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची खुले हॉल में खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है. बच्ची की उम्र भले ही बहुत कम हो, लेकिन उसके डांस मूव्स किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लगते. कभी वह पॉपिंग करती नजर आती है, तो कभी ब्रेक डांस के स्टेप्स इतनी सफाई से करती है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं.
क्यूटनेस और टैलेंट का ओवरडोज
बच्ची के एक्सप्रेशन इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत हैं. कभी वह मस्ती में जीभ निकालती है, तो कभी चेहरे पर ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाती है मानो स्टेज उसी का हो. उसके हाथों और पैरों की मूवमेंट इतनी सटीक है कि लोग बार बार वीडियो को रीप्ले कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूज़र्स का कहना है कि यह डांस सिर्फ क्यूट नहीं बल्कि टैलेंट से भरा हुआ है.
यूजर्स बोले, ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका
वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, वैसे ही लोगों के रिएक्शन आने लगे. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में कोई लिख रहा है कि इतनी छोटी उम्र में ऐसा डांस आज तक नहीं देखा, तो कोई कह रहा है कि यह बच्ची आगे चलकर बड़ी डांसर बनेगी. कई यूजर्स ने तो इसे फ्यूचर सुपरस्टार तक कह दिया है और कहा कि ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. वीडियो को sarisolstice नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.
