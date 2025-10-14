हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख खान की मैनेजर की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में गौरी को भी टक्कर देती हैं पूजा ददलानी

शाहरुख खान की मैनेजर की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में गौरी को भी टक्कर देती हैं पूजा ददलानी

Pooja Dadlani 10 Photos: शाहरुख खान की सारा काम उनकी मैनेजर पूजा ददलानी देखती हैं. पूजा शाहरुख के लिए किसी फैमिली मेंबर से कम नहीं हैं. पूजा ददलानी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लगती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 10:51 AM (IST)
Pooja Dadlani 10 Photos: शाहरुख खान की सारा काम उनकी मैनेजर पूजा ददलानी देखती हैं. पूजा शाहरुख के लिए किसी फैमिली मेंबर से कम नहीं हैं. पूजा ददलानी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लगती हैं.

शाहरुख खान की फैमिली के साथ एक शख्स हमेशा नजर आती हैं और वो हैं उनकी मैनेजर पूजा ददलानी हैं. पूजा ददलानी शाहरुख खान का सारा काम मैनेज करती हैं. उनकी फोटोज आए दिन वायरल होती रहती हैं.

1/10
शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनकी फोटोज और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं.
शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनकी फोटोज और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं.
2/10
पूजा अपनी पर्सनालिटी और खूबसूरती से एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं.
पूजा अपनी पर्सनालिटी और खूबसूरती से एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं.
3/10
पूजा बॉलीवुड की दिवाली पार्टी में जबरदस्त लुक में नजर आती हैं. वो अपनी फोटोज अक्सर शेयर करती रहती हैं.
पूजा बॉलीवुड की दिवाली पार्टी में जबरदस्त लुक में नजर आती हैं. वो अपनी फोटोज अक्सर शेयर करती रहती हैं.
4/10
गोल्डन कलर के इस आउटफिट में पूजा बला की खूबसूरत लग रही हैं.
गोल्डन कलर के इस आउटफिट में पूजा बला की खूबसूरत लग रही हैं.
5/10
वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर लुक में पूजा बेहद खूूबसूरत लगती हैं. इस साड़ी में वो बहुत प्यारी लग रही हैं.
वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर लुक में पूजा बेहद खूूबसूरत लगती हैं. इस साड़ी में वो बहुत प्यारी लग रही हैं.
6/10
पूजा का ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. वो अपने नए लुक की फोटोज भी शेयर करती रहती हैं.
पूजा का ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. वो अपने नए लुक की फोटोज भी शेयर करती रहती हैं.
7/10
खूूबसूरती के मामले में पूजा शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को भी टक्कर देती हैं.
खूूबसूरती के मामले में पूजा शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को भी टक्कर देती हैं.
8/10
बता दें पूजा का घर गौरी खान ने ही डिजाइन किया है. पूजा ने अपने घर की झलक भी लोगों को दिखाई थी.
बता दें पूजा का घर गौरी खान ने ही डिजाइन किया है. पूजा ने अपने घर की झलक भी लोगों को दिखाई थी.
9/10
शाहरुख के साथ उनके बच्चों के भी पूजा बेहद करीब हैं. वो अक्सर उनके साथ भी नजर आती हैं.
शाहरुख के साथ उनके बच्चों के भी पूजा बेहद करीब हैं. वो अक्सर उनके साथ भी नजर आती हैं.
10/10
पूजा ददलानी की एक बेटी हैं. जिसके साथ वो फोटोज शेयर करती रहती हैं.
पूजा ददलानी की एक बेटी हैं. जिसके साथ वो फोटोज शेयर करती रहती हैं.
Published at : 14 Oct 2025 10:51 AM (IST)
Tags :
Shah Rukh Khan Gauri Khan Pooja Dadlani

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Richest People in Nepal: कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Bihar Seat Sharing: Mahagathbandhan में RJD-Congress के बीच सीटों को लेकर सुलझ गई गुत्थी? | ABP News
Bihar Seat Sharing: NDA में 9 सीटों पर फिर होगा मंथन? नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी! | ABP News
दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
वो छोटा सा देश जहां हर शख्स की महीने की कमाई है करीब 10 लाख, जानें कैसे
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Richest People in Nepal: कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
कौन हैं नेपाल के 'अंबानी' और कितनी है संपत्ति, जानें सब कुछ
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
ओटीटी
Bridgerton Season 4 Release: 'ब्रिजर्टन 4' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब देख सकेंगे नेटफ्लिक्स का ये मच अवेटेड शो
'ब्रिजर्टन 4' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब देख सकेंगे नेटफ्लिक्स का ये मच अवेटेड शो
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
यूटिलिटी
Saheli Pink Card: इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
नौकरी
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget