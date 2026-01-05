हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबैंक में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने नोट बदलवा सकते हैं, क्या है नियम

बैंक में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने नोट बदलवा सकते हैं, क्या है नियम

RBI के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलवा सकता है. इन नोटों की कुल कीमत 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस स्थिति में बैंक काउंटर पर ही तुरंत भुगतान कर देता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 Jan 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

अक्सर लोगों के पास कटे-फटे, गंदे या रंगे हुए नोट आ जाते हैं. कई बार एटीएम से भी ऐसे नोट निकल आते हैं, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं. ऐसे में कई बार दुकानदार भी इस तरह के नोट लेने से मना कर देते हैं और लोगों को जानकारी भी नहीं होती है कि इन नोटों को कैसे बदलवाया जाए. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इन नोटों को बदलने को लेकर क्या नियम बनाए हैं और बैंक एक दिन में कितने नोट बदलते हैं.

एक दिन में कितने नोट बदल सकते हैं?

RBI के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलवा सकता है. इन नोटों की कुल कीमत 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस स्थिति में बैंक काउंटर पर ही तुरंत भुगतान कर देता है. वहीं अगर नोटों की कुल वैल्यू इससे ज्यादा है, तो बैंक नोट स्वीकार कर लेता है और पैसा आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है. इसके अलावा 50,000 रुपये से ज्यादा के नोट बदलवाने पर प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है.

क्या बैंक नोट बदलने की फीस लेता है?

RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, कटे-फटे नोट बदलने पर आमतौर पर कोई फीस नहीं ली जाती है. हालांकि, नोट की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि पूरा पैसा मिलेगा या नहीं. कुछ मामलों में खासकर ज्यादा खराब नोटों पर राशि कम भी मिल सकती है. वहीं बैंक ऐसे सभी नोट बदलता है, जिनकी पहचान साफ हो सके और जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हों. इसमें गंदे, फटे या थोड़े खराब नोट शामिल हैं. अगर कोई नोट पूरी तरह जल गया हो या जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया हो, तो बैंक उसे बदलने से मना कर सकता है.

ज्यादा खराब नोटों का क्या होगा?

ऐसे नोट जो बुरी तरह से जल गए हों, आपस में चिपक गए हों या बहुत खराब कंडीशन में हों, उन्हें सामान्य बैंक शाखाएं लेने से मना कर सकती है. ऐसे नोट RBI के इश्यू ऑफिस में बदले जा सकते हैं, जहां उनका अलग तरीके से मूल्यांकन किया जाता है. आपको बता दें कि RBI ने भी साफ किया है कि कोई भी बैंक कटे-फटे या गंदे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता. बैंक नोट के बचे हुए हिस्से के आधार पर उसकी कीमत तय करता है और उसी हिसाब से भुगतान करता है.

छोटे नोटों पर पूरा पैसा

RBI के नियमों के अनुसार 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के नोटों में आधी राशि देने का कोई नियम नहीं है. ऐसे नोटों के बदले पूरा पैसा दिया जाता है. वहीं 50 से 500 रुपये तक के नोटों में स्थिति के अनुसार कुछ कटौती हो सकती है. RBI ने अप्रैल 2017 में जारी किए दिशा-निर्देशों में कहा था कि सभी बैंक ग्राहकों के कटे-फटे नोट बदलने के लिए बाध्य हैं. यह सेवा मुफ्त है और इसके लिए किसी तरह की एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जा सकती.

ये भी पढ़ें-Chile Megadrought: इस देश में दशकों से पड़ रहा सूखा, जानें लोगों को कहां से मिल रहा पानी?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 05 Jan 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
RBI Note Exchange Rules Damaged Notes Exchange
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Riot Case: उमर-शरजील के अलावा 5 आरोपियों को राहत | Umar Khalid | Supreme Court | Delhi Danga
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगों के आरोपी Umar Khalid और शरजील को बड़ा झटका | Umar Khalid
Delhi Riot Case: लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं- SC | Umar Khalid
Delhi Riot Case: 7 आरोपियों की जमानत पर फैसला जारी रहेगी जेल या आज मिलेगी बेल? | Umar Khalid
Delhi Riot Case: दिल्ली दंगा केस, High Court ने जमानत की मांग ठुकराई- Supreme Court | Umar Khalid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
'अब अपनी गर्दन को...', चिकन नेक की बात करने वाले शरजील और उमर को जमानत न मिलने पर बोली BJP
दिल्ली NCR
Delhi Assembly Session: AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
दिल्ली विधानसभा में AAP का हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, फिर विपक्ष ने किया वॉकआउट
विश्व
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
ट्रंप के सिर चढ़ा सत्ता का नशा, वेनेजुएला के बाद अब इन दो देशों को दी युद्ध की धमकी
स्पोर्ट्स
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अबतक कितने छक्के लगाए हैं, नंबर जानकर यकीन करना मुश्किल
टेलीविजन
'ये रिश्ता' में फिर से आएगा लीप, मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
'ये रिश्ता' में मायरा बन ये हसीना मारेगी एंट्री, खत्म होगी अरमान-अभिरा की कहानी
हेल्थ
Sugar Side Effects: ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
ना तला-भुना और न ही प्रोसेस्ड... आपके ब्रेन के लिए ये है सबसे खराब चीज, 99% लोग रोज खाते हैं इसे
यूटिलिटी
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
एक ही टिकट से कर सकते हैं कई शहरों की यात्राएं, रेलवे का ये वाला नियम जानते हैं आप?
नौकरी
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
स्ट्रीट फूड से मिठाइयों तक! जानिए फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मिलती है सैलरी?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget