NHS Doctor Advice For Women: साल 2026 आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद वेजाइनल हेल्थ आज भी सबसे कम बात की जाने वाली हेल्थ से जुड़ी चीजों में शामिल है. गलतफहमियां, झिझक और अधूरी जानकारी अब भी महिलाओं के बीच बनी हुई है. इसका सबसे ज़्यादा फायदा उन कंपनियों को होता है, जो खास वॉश, वाइप्स, लाइटनिंग क्रीम और परफ्यूम बेचती हैं. ब्रैडफोर्ड, वेस्ट यॉर्कशायर के NHS डॉक्टर अमीर खान ने वेजाइनल हेल्थ से जुड़े कुछ ऐसे ही आम मिथकों को तोड़ा है, जिन पर आज भी कई महिलाएं भरोसा करती हैं.

मिथक 1: वेजाइना को साफ रखने के लिए खास साबुन या वॉश जरूरी

मार्केट में कई खुशबूदार साबुन, वाइप्स और स्प्रे यह दावा करते हैं कि वे वेजाइना को साफ रखते हैं. लेकिन सच यह है कि इनकी ज़रूरत ही नहीं होती. डॉक्टर के मुताबिक, वेजाइना खुद को साफ करने में सक्षम होती है. इसमें बैक्टीरिया और pH का एक सही संतुलन होता है. खुशबूदार प्रोडक्ट्स इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं और इंफेक्शन की वजह बन सकते हैं.

मिथक 2: डिस्चार्ज मतलब कोई परेशानी

अक्सर महिलाओं को लगता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज किसी बीमारी का संकेत है. जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता. ज्यादातर महिलाओं को रोजाना डिस्चार्ज होता है और यह वेजाइना के हेल्दी रहने का एक तरीका है. अगर रंग, बदबू या बनावट में अचानक बदलाव आए, तब जांच जरूरी है. लेकिन सफेद या साफ डिस्चार्ज आमतौर पर नॉर्मल होता है.

मिथक 3: अगर बदबू है तो आप गंदी हैं

कई महिलाओं को यह गलतफहमी होती है कि उन्हें नीचे से फूलों जैसी खुशबू आनी चाहिए. सच यह है कि हर वेजाइना की एक नेचुरल स्मेल होती है और यह बिल्कुल सामान्य है. इसका मतलब यह नहीं कि आप साफ-सफाई नहीं रखतीं. अगर बदबू अचानक तेज हो जाए या बदले, तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, लेकिन परफ्यूम जैसी खुशबू की उम्मीद रखना गलत है.

मिथक 4: टैम्पॉन अंदर जाकर ‘गुम’ हो सकता है

कई महिलाएं टैम्पॉन इस्तेमाल करने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह वेजाइना के अंदर खो सकता है. डॉक्टर साफ कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता. वेजाइना के ऊपर सर्विक्स होता है, जो एक बंद दरवाज़े की तरह है. टैम्पॉन उससे आगे नहीं जा सकता. कभी-कभी वह थोड़ा ऊपर चला जाता है, लेकिन वह गुम नहीं होता और डॉक्टर आसानी से निकाल सकते हैं. घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है.

डॉ. खान कहते हैं कि अगली बार अगर कोई आपको फेमिनिन वॉश बेचने की कोशिश करे या टैम्पॉन को लेकर डर फैलाए तो याद रखें कि वेजाइना लाखों साल से खुद का ख्याल रखती आ रही है.

