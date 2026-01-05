यूपी में राजनीतिक हलचल! PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई हाई-लेवल मीटिंग, क्या होगा कैबिनेट में बदलाव
Yogi Adityanath Meeting With PM Modi: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.
Yogi Adityanath Meeting With PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पूरी हो गई है. यह मुलाकात लगभग आधा घंटे तक चली. बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास से रवाना हो गए. वहीं, आज शाम 3:30 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से भी भेंट करेंगे. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं.
यूपी मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारी!
योगी आदित्यनाथ के वर्तमान मंत्रिमंडल में पहले 54 मंत्री थे, जिनमें से 6 पद खाली थे. 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दो और मंत्रियों जितेंद्र प्रसाद और अनूप प्रधान को केंद्र में मंत्री बनाया गया, जिससे मंत्रिमंडल में कई पद फिर से खाली हो गए हैं. माना जा रहा है कि प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को नई मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है. इसके अलावा कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है और संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है.
बढ़ सकता है कुछ मंत्रियों का कद
कुछ राज्य मंत्रियों का कद बढ़ सकता है और उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है. साथ ही बोर्ड और निगमों में भी नए चेहरों का समायोजन हो सकता है. माना जा रहा है कि पश्चिम यूपी का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पूरब से हैं. हाल में हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक का असर भी मंत्रिमंडल पर दिखाई दे सकता है. 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए पश्चिमी यूपी के कई चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है. पार्टी का मुख्य उद्देश्य 2027 चुनाव से पहले एक मजबूत टीम तैयार करना है.
