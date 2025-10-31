हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'पठान' से लेकर 'जब तक है जान', ये हैं शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में, देखें लिस्ट

‘पठान’ से लेकर ‘जब तक है जान’, ये हैं शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में, देखें लिस्ट

Shah Rukh Khan Highest Grossing Films: आज हम आपको शाहरुख खान की उन टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है. नीचे देखें लिस्ट....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 31 Oct 2025 10:15 PM (IST)
Shah Rukh Khan Highest Grossing Films: आज हम आपको शाहरुख खान की उन टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है. नीचे देखें लिस्ट....

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. इसके लिए उनकी फैमिली और फैंस काफी एक्साइटिड हैं. इस खास मौके पर हम आपको लिए उनकी वो फिल्मों लाए हैं. जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा कमाई की है.

1/10
जवान - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ‘जवान’ का है. जो साल 2023 में रिलीज हुई थी. sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक ये शाहरुख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इसने इंडिया में 640.25 करोड़ की कमाई की थी. आप फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
जवान - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ‘जवान’ का है. जो साल 2023 में रिलीज हुई थी. sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक ये शाहरुख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इसने इंडिया में 640.25 करोड़ की कमाई की थी. आप फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
2/10
पठान - लिस्ट में दूसरा नाम ‘पठान’ का है. इस फिल्म ने भी साल 2023 में ही दस्तक दी थी. फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 543.09 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर हैं.
पठान - लिस्ट में दूसरा नाम ‘पठान’ का है. इस फिल्म ने भी साल 2023 में ही दस्तक दी थी. फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 543.09 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर हैं.
3/10
चेन्नई एक्सप्रेस - शाहरुख खान की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ तीसरे नंबर पर है. इस फिल्म ने भारत में 227.13 करोड़ कमाए थे.
चेन्नई एक्सप्रेस - शाहरुख खान की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ तीसरे नंबर पर है. इस फिल्म ने भारत में 227.13 करोड़ कमाए थे.
4/10
डंकी - साल 2023 में ही रिलीज हुई फिल्म ‘डंकी’ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है. इसने भारत में 227 करोड़ की कमाई की थी. ये नेटफ्लिक्स पर उपल्ब्ध है.
डंकी - साल 2023 में ही रिलीज हुई फिल्म ‘डंकी’ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है. इसने भारत में 227 करोड़ की कमाई की थी. ये नेटफ्लिक्स पर उपल्ब्ध है.
5/10
हैप्पी न्यू ईयर – ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी. इसने भारत में 199.95 करोड़ का बिजनेस किया था. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
हैप्पी न्यू ईयर – ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी. इसने भारत में 199.95 करोड़ का बिजनेस किया था. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
6/10
रईस - साल 2017 में आई शाहरुख की इस फिल्म ने भारत में 164.63 करोड़ की कमाई की थी. ये भी नेटफ्लिक्स पर आप घर बैठे देख सकते हैं.
रईस - साल 2017 में आई शाहरुख की इस फिल्म ने भारत में 164.63 करोड़ की कमाई की थी. ये भी नेटफ्लिक्स पर आप घर बैठे देख सकते हैं.
7/10
दिलवाले - शाहरुख खान की फिल्म ‘दिलवाले’ ने भारत में 148. 42 करोड़ का कलेक्शन किया था. अगर आपने अभी इसे नहीं देखा, तो ये जी5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
दिलवाले - शाहरुख खान की फिल्म ‘दिलवाले’ ने भारत में 148. 42 करोड़ का कलेक्शन किया था. अगर आपने अभी इसे नहीं देखा, तो ये जी5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
8/10
जब तक है जान - साल 2012 में इस फिल्म में भारत में 120.87 करोड़ की कमाई की थी. ये फिल्म आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
जब तक है जान - साल 2012 में इस फिल्म में भारत में 120.87 करोड़ की कमाई की थी. ये फिल्म आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
9/10
रा.वन - शाहरुख की फिल्म ‘रा.वन’ साल 2011 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने इंडिया में 116.2 करोड़ की कमाई की थी.
रा.वन - शाहरुख की फिल्म ‘रा.वन’ साल 2011 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने इंडिया में 116.2 करोड़ की कमाई की थी.
10/10
डॉन 2 - शाहरुख खान की ‘डॉन 2’ ने भारत में 108.51 करोड़ की कमाई की थी. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
डॉन 2 - शाहरुख खान की ‘डॉन 2’ ने भारत में 108.51 करोड़ की कमाई की थी. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 31 Oct 2025 10:15 PM (IST)
Shahrukh Khan Jawan Pathaan Bollywood

Embed widget