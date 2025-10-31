जवान - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ‘जवान’ का है. जो साल 2023 में रिलीज हुई थी. sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक ये शाहरुख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इसने इंडिया में 640.25 करोड़ की कमाई की थी. आप फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.