एक्सप्लोरर
‘पठान’ से लेकर ‘जब तक है जान’, ये हैं शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में, देखें लिस्ट
Shah Rukh Khan Highest Grossing Films: आज हम आपको शाहरुख खान की उन टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है. नीचे देखें लिस्ट....
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. इसके लिए उनकी फैमिली और फैंस काफी एक्साइटिड हैं. इस खास मौके पर हम आपको लिए उनकी वो फिल्मों लाए हैं. जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा कमाई की है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 31 Oct 2025 10:15 PM (IST)
Tags :Shahrukh Khan Jawan Pathaan Bollywood
बॉलीवुड
10 Photos
‘पठान’ से लेकर ‘जब तक है जान’, ये हैं शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
'बाहुबली द एपिक' ने उन 6 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, जिन्होंने री-रिलीज के बाद की थी जमकर कमाई
बॉलीवुड
7 Photos
इमरान हाशमी की 'हक' में दिखने वाली पूर्व मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह कौन हैं? देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान की बहन के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, जानें मेन्यू और कीमत
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' की सक्सेस के बाद मुंबई में स्पॉट हुईं बेताल की गर्लफ्रेंड, बला की हसीन लगीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
अरबाज की 'गर्लफ्रेंड' ने करीना के 'बॉयफ्रेंड' संग शादी कर इंडस्ट्री से बनाई दूरी, क्या याद है?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'असली वोटर्स के नाम हटाए गए तो...', SIR पर भड़की टीएमसी, कहा- बंगाल में डर का माहौल
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
बॉलीवुड
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
क्रिकेट
हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
‘पठान’ से लेकर ‘जब तक है जान’, ये हैं शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
'बाहुबली द एपिक' ने उन 6 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, जिन्होंने री-रिलीज के बाद की थी जमकर कमाई
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion