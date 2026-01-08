‘जो तारक मेहता छोड़कर गए, आज कहीं नजर नहीं आते’, अब्दुल ने किया तंज- उनके नसीब में उतना ही काम था
तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस का फेवरेट शो है. हालांकि, शो को लेकर कई बार विवाद भी हो चुके हैं. अब शो में अब्दुल का रोल निभाने वाले शरद ने रिएक्ट किया है.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर कई विवाद हुए. कई एक्टर्स ने शो छोड़ने के बाद मेकर्स पर आरोप लगाए. शैलेश लोढ़ा से लेकर जेनिफर मिस्त्री तक ने मेकर्स पर आरोप लगाए. अब शो में अब्दुल का रोल निभाने वाले शरद संकला ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.
शो को लेकर हुए विवादों पर शरद ने रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'काम चलने के बाद आपके पास कुछ नहीं है तो आप ब्लेम करते हो. गलत बात है. किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए. आपके नसीब में उतना ही काम था. और आप छोड़कर गए थे. आपको बोला नहीं गया था कि आप जाइए.'
असित कुमार मोदी की तारीफ में बांधे पुल
आगे उन्होंने असित कुमार मोदी की तारीफ करते हुए कहा, 'असित कुमार मोदी बहुत अच्छे हैं. प्रोड्यूसर्स तो बहुत होते हैं लेकिन ये प्रोड्यूसर परफेक्ट हैं. उनका कमिटमेंट ही बहुत खास है. पेमेंट एकदम परफेक्ट है. एक दिन भी ऊपर-नीचे नहीं होता है. मैंने तो बहुत काम किया है. ऐसी-ऐसी जगह काम किया जहां शो बंद हो जाता है और फिर ऑफिस के चक्कर काटते रहो. आर्टिस्ट को टाइम पर पेमेंट मिलना जरुरी है. असित कुमार मोदी बेस्ट हैं. वो सबसे पूछते हैं कि कैसे हो. वो सबकी मदद करते हैं.'
एक्टर्स को छोड़ने के बाद पैसे नहीं मिले, या शो छोड़ने के बाद वापस आने का मौका नहीं मिला. एक्टर्स ने प्रोड्यूसर्स पर कई आरोप लगाए. इस सवाल पर शरद ने कहा, 'जो शो छोड़कर गए उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी. आप लोग अपनी मर्जी से गए, असित कुमार मोदी का भी तो नुकसान हुआ न तो वो अपने हिसाब से देंगे. वो उनके आपस की बात कि क्या एग्रीमेंट हुआ होगा. ऑडियंस के तौर पर मैं ये बोलूंगा कि जो भी गया है वो आजकल दिखता नहीं है. तारक मेहता नहीं कर रहे हैं पर और भी कुछ नहीं कर रहे हैं. सबका अपना-अपना डिसिजन होता है.'
