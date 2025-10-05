हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड27 साल के आर्यन खान हैं बेहद हैंडसम, पापा शाहरुख इस उम्र में कैसे लगते थे? देखें कौन किस पर भारी

27 साल के आर्यन खान हैं बेहद हैंडसम, पापा शाहरुख इस उम्र में कैसे लगते थे? देखें कौन किस पर भारी

Shah Rukh Khan-Aaryan Khan Pics: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं. दिलचस्प बात ये हैं कि आर्यन खान हूबबू अपने पापा शाहरुख खान की कार्बन कॉपी लगते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 06:12 PM (IST)
Shah Rukh Khan-Aaryan Khan Pics: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं. दिलचस्प बात ये हैं कि आर्यन खान हूबबू अपने पापा शाहरुख खान की कार्बन कॉपी लगते हैं.

आर्यन खान ने अपने लुक्स और चार्म से सोशल मीडिया पर अलग ही पहचान बना ली है. 27 साल के आर्यन आज के जनरेशन के स्टाइल आइकन बन चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, जब शाहरुख खान इसी उम्र में थे, तो उनका लुक भी कुछ कम नहीं था. चलिए देखते हैं शाहरुख और बेटे आर्यन की कुछ खास फोटोज.

1/7
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं.
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं.
2/7
आर्यन अपने पापा की तरह बेहद हैंडसम दिखते हैं. कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो अपने पापा शाहरुख की कार्बन कॉपी हैं.
आर्यन अपने पापा की तरह बेहद हैंडसम दिखते हैं. कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो अपने पापा शाहरुख की कार्बन कॉपी हैं.
3/7
आर्यन सिर्फ 27 साल के हैं, और इस उम्र में उन्होनें काफी कुछ हासिल कर लिया है. आर्यन ने अपनी पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से लाखों फैंस का दिल जीता है.
आर्यन सिर्फ 27 साल के हैं, और इस उम्र में उन्होनें काफी कुछ हासिल कर लिया है. आर्यन ने अपनी पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से लाखों फैंस का दिल जीता है.
4/7
वहीं अगर शाहरुख खान की बात करें तो वो अपने टाइम के सबसे हैंडसम और स्मार्ट एक्टर थे.
वहीं अगर शाहरुख खान की बात करें तो वो अपने टाइम के सबसे हैंडसम और स्मार्ट एक्टर थे.
5/7
एक्टिंग के साथ साथ शाहरुख ने अपनी अदाओं से भी दर्शकों के दिल में जगह बनाई थी.
एक्टिंग के साथ साथ शाहरुख ने अपनी अदाओं से भी दर्शकों के दिल में जगह बनाई थी.
6/7
26 साल की उम्र में शाहरुख ने फिल्म 'दीवाना' (1992) से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसके बाद से उन्हें बड़ी सफलता मिली.
26 साल की उम्र में शाहरुख ने फिल्म 'दीवाना' (1992) से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसके बाद से उन्हें बड़ी सफलता मिली.
7/7
बता दे कि शाहरुख 59 साल के हो गए हैं लेकिन उनका ग्रेस और चार्म आज भी वैसा ही है. कभी कभी तो वो अपने बेटे आर्यन को भी पीछे छोड़ देते हैं.
बता दे कि शाहरुख 59 साल के हो गए हैं लेकिन उनका ग्रेस और चार्म आज भी वैसा ही है. कभी कभी तो वो अपने बेटे आर्यन को भी पीछे छोड़ देते हैं.
Published at : 05 Oct 2025 06:12 PM (IST)
Tags :
Aryan Khan Shah Rukh Khan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
कीड़ों से परेशान हुए खिलाड़ी, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान हुआ धुआं-धुआं; तस्वीरों से सब हैरान
कीड़ों से परेशान हुए खिलाड़ी, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान हुआ धुआं-धुआं; तस्वीरों से सब हैरान
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
कीड़ों से परेशान हुए खिलाड़ी, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान हुआ धुआं-धुआं; तस्वीरों से सब हैरान
कीड़ों से परेशान हुए खिलाड़ी, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान हुआ धुआं-धुआं; तस्वीरों से सब हैरान
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
महाराष्ट्र
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर अलका लांबा बोलीं, 'सबकुछ ताक पर रखकर सिर्फ...'
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
शिक्षा
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget