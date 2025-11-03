एक्सप्लोरर
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस के लिए ज्यादा सुंदर होना बना श्राप, लोगों ने काम देने से किया इंकार, अब छलका दर्द
बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें अपने स्किन कलर की वजह से कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा.इसका खुलासा उन्होंने खुद इंटरव्यू में किया था.
ऐसा ही कुछ शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस के संग भी हुआ. हसीना ने खुलासा किया कि बहुत ज्यादा सुंदर होने की वजह से लोगों ने उन्हें काम देने से मना कर दिया.
Published at : 03 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Tags :Yuvika Chaudhary
बॉलीवुड
