हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख खान की इस एक्ट्रेस के लिए ज्यादा सुंदर होना बना श्राप, लोगों ने काम देने से किया इंकार, अब छलका दर्द

शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस के लिए ज्यादा सुंदर होना बना श्राप, लोगों ने काम देने से किया इंकार, अब छलका दर्द

बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें अपने स्किन कलर की वजह से कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा.इसका खुलासा उन्होंने खुद इंटरव्यू में किया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Nov 2025 03:13 PM (IST)
बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें अपने स्किन कलर की वजह से कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा.इसका खुलासा उन्होंने खुद इंटरव्यू में किया था.

ऐसा ही कुछ शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस के संग भी हुआ. हसीना ने खुलासा किया कि बहुत ज्यादा सुंदर होने की वजह से लोगों ने उन्हें काम देने से मना कर दिया.

1/7
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि युविका चौधरी हैं, जिन्होंने शाहरुख खान के संग ओम शांति ओम फिल्म में काम किया था. इन दिनों एक्ट्रेस मदरहुड फेज को एंजॉय कर रही हैं.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि युविका चौधरी हैं, जिन्होंने शाहरुख खान के संग ओम शांति ओम फिल्म में काम किया था. इन दिनों एक्ट्रेस मदरहुड फेज को एंजॉय कर रही हैं.
2/7
युविका अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान हसीना ने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की.
युविका अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान हसीना ने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की.
3/7
Hauterfly को दिए इंटरव्यू में युविका ने कहा कि स्ट्रगल के दिनों में उनके साथ काफी कुछ हुआ है, काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. डायरेक्टर्स ने उन्हें काफी कुछ कहा है.
Hauterfly को दिए इंटरव्यू में युविका ने कहा कि स्ट्रगल के दिनों में उनके साथ काफी कुछ हुआ है, काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. डायरेक्टर्स ने उन्हें काफी कुछ कहा है.
4/7
युविका को डायरेक्टर कहते थे आप बहुत स्वीट हैं, बहुत यंग दिखती हैं. लेकिन कैरेक्टर के लिए फिट नहीं बैठती हैं.इतना ही नहीं ये भी कहा गया कि आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए हम आपको फिल्मों में नहीं ले सकते.
युविका को डायरेक्टर कहते थे आप बहुत स्वीट हैं, बहुत यंग दिखती हैं. लेकिन कैरेक्टर के लिए फिट नहीं बैठती हैं.इतना ही नहीं ये भी कहा गया कि आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए हम आपको फिल्मों में नहीं ले सकते.
5/7
डायरेक्टर कहा करते थे कि ये बहुत स्वीट लड़की है, ये नहीं चलेगी.ओम शांति ओम के लिए ऑडिशन दिया था. कॉल आई थी, मिलने पर पता चला कि उन्होंने एड्स में देखा था.
डायरेक्टर कहा करते थे कि ये बहुत स्वीट लड़की है, ये नहीं चलेगी.ओम शांति ओम के लिए ऑडिशन दिया था. कॉल आई थी, मिलने पर पता चला कि उन्होंने एड्स में देखा था.
6/7
युविका ने कहा कि उन्हें ओम शांति ओम तब मिली थी, जब उन्हें काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी. एक्ट्रेस ने बताया कि जब उन्हें पता चला फिल्म में शाहरुख खान हैं तो उनकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई.
युविका ने कहा कि उन्हें ओम शांति ओम तब मिली थी, जब उन्हें काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी. एक्ट्रेस ने बताया कि जब उन्हें पता चला फिल्म में शाहरुख खान हैं तो उनकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई.
7/7
बता दें युविका ने प्रिंस नरूला के संग शादी की है. दोनों की मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी. फिलहाल एक्ट्रे्स अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं.
बता दें युविका ने प्रिंस नरूला के संग शादी की है. दोनों की मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी. फिलहाल एक्ट्रे्स अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं.
Published at : 03 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Tags :
Yuvika Chaudhary

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
हेल्थ
Signs of cancer in men: ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget