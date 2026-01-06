Crude Oil Detection: उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों खासकर के फर्रुखाबाद, औरैया और कन्नौज में कच्चे तेल के भंडार के संकेत मिले हैं. इसी बीच लोगों के मन में एक सवाल यह उठ रहा है कि वैज्ञानिक असल में जमीन के नीचे तेल कैसे ढूंढते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

कैसे होती है शुरुआत

यह प्रक्रिया जमीन के ऊपर शुरू होती है. भूविज्ञानी किसी क्षेत्र की सतह के इलाके, चट्टानों की बनावट और मिट्टी की संरचना को स्टडी करते हैं. वे तलछटी चट्टानों की तलाश करते हैं. इस तरह की चट्टानें एकमात्र ऐसी चट्टानें होती है जिनमें तेल हो सकता है. जीवाश्म समुद्री जीव, प्राचीन वनस्पति और लाखों साल पहले बनी चट्टानों की परतों जैसे सबूत वैज्ञानिकों को यह पक्का करने में मदद करते हैं कि क्या वह जगह कभी समुद्र या घने जंगल के नीचे थी. यह कुछ ऐसी स्थितियां होती है जो पेट्रोलियम बनने के लिए जरूरी हैं.

भूकंप के जरिए किया जाता है सर्वे

तेल का पता लगाने में सबसे जरूरी चरण भूकंपीय सर्वे है. इस प्रक्रिया में जमीन पर नियंत्रित मात्रा में कंपन पैदा की जाती है. इसके लिए छोटे विस्फोटक चार्ज या खास कंपन ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है. यह भूकंप की तरंगे जमीन के नीचे गहराई तक जाती हैं और जब वे अलग-अलग चट्टानों की परतों से टकराती है तो वापस लौटती हैं. जियोफोन नाम के इस सेंसर की मदद से इन लौटते संकेत को रिकॉर्ड किया जाता है जिसे वैज्ञानिक सतह के नीचे की 2D और 3D तस्वीर बना पाते हैं. इन तस्वीरों की मदद से तेल फंसाने वाली संरचना की पहचान करने में मदद मिलती है.

ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड का विश्लेषण

भूकंप अध्ययनों के साथ-साथ वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय सर्वे भी करते हैं. यह तकनीक जमीन के नीचे चट्टानों की डेंसिटी में अंतर की वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को मापती है. तेल वाली चट्टानें आमतौर पर आसपास की संरचनाओं की तुलना में काफी कम घनी होती हैं.



शुरू हो जाती है ड्रिलिंग

अगर सर्वे डाटा से तेल की मौजूदगी का पक्का संकेत मिलता है तो कंपनियां ड्रिलिंग की तरफ बढ़ती हैं. यह काफी जोखिम वाला और महंगा काम है क्योंकि एक कुआं खोदने में सैकड़ों करोड़ रुपये लग सकते हैं.

वेल लॉगिंग और रिजर्व टेस्टिंग

जब तेल के संकेत मिलते हैं तो इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को कुएं में नीचे डालते हैं. इस प्रक्रिया को लॉगिंग कहते हैं. इन टूल्स की मदद से चट्टानों की पोरसिटी, प्रेशर, टेंपरेचर और फ्लूइड सैचुरेशन को मापा जाता है. इस स्टेज पर यह पता चलता है कि कितना तेल मौजूद है और क्या इसे आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है या नहीं.

आपको बता दें कि भले ही तेल प्राइवेट जमीन के नीचे मिले लेकिन यह जमीन के मालिक का नहीं होता. भारत में सभी पेट्रोलियम रिसोर्स सरकार के होते हैं. अगर प्रोडक्शन शुरू होता है तो जमीन मालिकों को आमतौर पर लीज पेमेंट या फिर सरकार के द्वारा मुआवजे के जरिए मुआवजा दिया जाता है.

