सतीश शाह की प्रेयर मीट में बेबस दिखीं पत्नी मधु, रुपाली गांगुली से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक, दुख बांटने पहुंचे ये सितारे
Satish Shah Prayer Meet: सतीश शाह की प्रेयर मीट में टीवी से लेकर बॉलीवुड तक के सितारे पहुंचे. सभी के चेहरे पर इस दौरान एक्टर को खोने का दुख साफ नजर आया.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सतीश शाह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर का निधन किडनी फेल होने से हुआ. इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को शोक में डाल दिया. आज यानि 27 अक्टूबर को एक्टर के परिवार ने उनके लिए प्रार्थना सभा रखी. जिसमें कई बड़े सितारे पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें.....
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15
Published at : 27 Oct 2025 08:39 PM (IST)
