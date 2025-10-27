हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सतीश शाह की प्रेयर मीट में बेबस दिखीं पत्नी मधु, रुपाली गांगुली से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक, दुख बांटने पहुंचे ये सितारे

सतीश शाह की प्रेयर मीट में बेबस दिखीं पत्नी मधु, रुपाली गांगुली से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक, दुख बांटने पहुंचे ये सितारे

Satish Shah Prayer Meet: सतीश शाह की प्रेयर मीट में टीवी से लेकर बॉलीवुड तक के सितारे पहुंचे. सभी के चेहरे पर इस दौरान एक्टर को खोने का दुख साफ नजर आया.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 27 Oct 2025 08:57 PM (IST)
Satish Shah Prayer Meet: सतीश शाह की प्रेयर मीट में टीवी से लेकर बॉलीवुड तक के सितारे पहुंचे. सभी के चेहरे पर इस दौरान एक्टर को खोने का दुख साफ नजर आया.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सतीश शाह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर का निधन किडनी फेल होने से हुआ. इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को शोक में डाल दिया. आज यानि 27 अक्टूबर को एक्टर के परिवार ने उनके लिए प्रार्थना सभा रखी. जिसमें कई बड़े सितारे पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें.....

1/15
एक्ट्रेस दिव्या दत्ता सतीश शाह की प्रेयर मीट में उनके परिवार का दुख बांटने के लिए पहुंची. उनके साथ एक्टर यतिन कार्येकर भी नजर आए.
एक्ट्रेस दिव्या दत्ता सतीश शाह की प्रेयर मीट में उनके परिवार का दुख बांटने के लिए पहुंची. उनके साथ एक्टर यतिन कार्येकर भी नजर आए.
2/15
एक्ट्रेस तन्वी आजमी भी सतीश शाह की प्रेयर मीट में शामिल हुई. जो काफी उदास नजर आई.
एक्ट्रेस तन्वी आजमी भी सतीश शाह की प्रेयर मीट में शामिल हुई. जो काफी उदास नजर आई.
3/15
सिंगर सोनू निगम भी सतीश शाह की फैमिली का हौसला बढ़ाने एक्टर की प्रेयर मीट में पहुंचे थे.
सिंगर सोनू निगम भी सतीश शाह की फैमिली का हौसला बढ़ाने एक्टर की प्रेयर मीट में पहुंचे थे.
4/15
दिग्गज एक्टर जॉनी लीवर अपने बेटे और पत्नी के साथ सतीश शाह की प्रार्थना सभा में शामिल हुए.
दिग्गज एक्टर जॉनी लीवर अपने बेटे और पत्नी के साथ सतीश शाह की प्रार्थना सभा में शामिल हुए.
5/15
‘तारक मेहता’ फेम शैलेश लोढ़ा भी एक्टर सतीश शाह की प्रेयर मीट में पहुंचे. जो गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर चले गए.
'तारक मेहता' फेम शैलेश लोढ़ा भी एक्टर सतीश शाह की प्रेयर मीट में पहुंचे. जो गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर चले गए.
6/15
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक भी सतीश शाह की प्रार्थना सभा में शामिल हुई थी.
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक भी सतीश शाह की प्रार्थना सभा में शामिल हुई थी.
7/15
सतीश शाह की प्रेयर मीट में बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर डेविड धवन भी फैमिली के साथ पहुंचे.
सतीश शाह की प्रेयर मीट में बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर डेविड धवन भी फैमिली के साथ पहुंचे.
8/15
एक्टर अनंग देसाई अपने दोस्त सतीश शाह के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे. अब वो प्रेयर मीट में भी पहुंचे.
एक्टर अनंग देसाई अपने दोस्त सतीश शाह के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे. अब वो प्रेयर मीट में भी पहुंचे.
9/15
सतीश शाह की प्रेयर मीट में टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली भी पहुंची. एक्ट्रेस काफी टूटी हुई दिखी. क्योंकि वो सतीश शाह के काफी करीब थी.
सतीश शाह की प्रेयर मीट में टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली भी पहुंची. एक्ट्रेस काफी टूटी हुई दिखी. क्योंकि वो सतीश शाह के काफी करीब थी.
10/15
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रहे रजा मुराद भी सतीश शाह की प्रेयर मीट में नजर आए.
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रहे रजा मुराद भी सतीश शाह की प्रेयर मीट में नजर आए.
11/15
दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न शाह भी सतीश शाह की प्रार्थना सभा में शामिल हुए और उनके परिवार का दुख बांटा.
दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न शाह भी सतीश शाह की प्रार्थना सभा में शामिल हुए और उनके परिवार का दुख बांटा.
12/15
एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों भी सतीश शाह की प्रेयर मीट में एक्टर की आत्मा की शांति की दुआ करने पहुंची.
एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों भी सतीश शाह की प्रेयर मीट में एक्टर की आत्मा की शांति की दुआ करने पहुंची.
13/15
एक्टर सुमित राघवन भी सतीश शाह की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक्टर की प्रेयर मीट में पहुंचे.
एक्टर सुमित राघवन भी सतीश शाह की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक्टर की प्रेयर मीट में पहुंचे.
14/15
सतीश शाह की प्रेयर मीट में एक्टर की पत्नी मधु भी शामिल हुए. जो इस दौरान एकदम बेबस दिखी. उनकी तस्वीरों ने फैंस को भी भावुक कर दिया है.
सतीश शाह की प्रेयर मीट में एक्टर की पत्नी मधु भी शामिल हुए. जो इस दौरान एकदम बेबस दिखी. उनकी तस्वीरों ने फैंस को भी भावुक कर दिया है.
15/15
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी सतीश शाह की प्रेयर मीट में शामिल हुई.
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी सतीश शाह की प्रेयर मीट में शामिल हुई.
Published at : 27 Oct 2025 08:39 PM (IST)
