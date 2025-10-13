हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सारा तेंदुलकर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमर में जाह्नवी-खुशी से आगे हैं सचिन की बेटी

सारा तेंदुलकर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, ग्लैमर में जाह्नवी-खुशी से आगे हैं सचिन की बेटी

Sara Tendulkar 10 Photos: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर अपने लुक्स को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं. उनका हर एक अंदाज फैंस के बीच चर्चा में रहता है, आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 07:34 PM (IST)
Sara Tendulkar 10 Photos: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर अपने लुक्स को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं. उनका हर एक अंदाज फैंस के बीच चर्चा में रहता है, आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर अपने ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश अंदाज से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. सारा की हर तस्वीर फैंस के बीच मिनटों में वायरल हो जाती है. कहा जा सकता है कि सारा का फैशन सेंस कई स्टार किड्स को भी टक्कर देता है. आइए देखते हैं सारा तेंदुलकर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
सारा तेंदुलकर हमेशा से ही अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती रही हैं.
सारा तेंदुलकर हमेशा से ही अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती रही हैं.
2/10
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी काफी वायरल होती है, जहां फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं.
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी काफी वायरल होती है, जहां फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं.
3/10
सारा का हर स्टाइल फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.
सारा का हर स्टाइल फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.
4/10
बता दें कि सारा अपने स्टाइलिश फैशन सेंस से बॉलीवुड के कई स्टार किड्स को भी मात दे देती हैं.
बता दें कि सारा अपने स्टाइलिश फैशन सेंस से बॉलीवुड के कई स्टार किड्स को भी मात दे देती हैं.
5/10
इस तस्वीर में सारा साड़ी में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक बेहद ही खूबसूरत है. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स में वो कमाल की दिख रही हैं.
इस तस्वीर में सारा साड़ी में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक बेहद ही खूबसूरत है. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स में वो कमाल की दिख रही हैं.
6/10
इस ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस में सारा का ये लुक काफी स्टाइलिश लग रहा है. उन्होंने लुक को मॉडर्न टच देने के लिए मिनिमल मेकअप किया है और स्लीक हेयरस्टाइल बनाई है.
इस ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस में सारा का ये लुक काफी स्टाइलिश लग रहा है. उन्होंने लुक को मॉडर्न टच देने के लिए मिनिमल मेकअप किया है और स्लीक हेयरस्टाइल बनाई है.
7/10
इस तस्वीर में सारा हैवी वर्क वाले लहंगे में नजर आ रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बालों को कर्ली रखा है. उनका ये लुक बेहद ही ग्लैमरस लग रहा है.
इस तस्वीर में सारा हैवी वर्क वाले लहंगे में नजर आ रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बालों को कर्ली रखा है. उनका ये लुक बेहद ही ग्लैमरस लग रहा है.
8/10
इस पिंक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में सारा कहर ढा रही हैं. मिनिमल मेकअप और हेयरस्टाइल बनाकर उन्होंने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाया.
इस पिंक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में सारा कहर ढा रही हैं. मिनिमल मेकअप और हेयरस्टाइल बनाकर उन्होंने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाया.
9/10
इस तस्वीर में सारा ब्लैक एंड व्हाइट कांबिनेशन वाली मिनी ड्रेस पहने दिखाई से रही हैं. सटल मेकअप और खुले बालों के उनकी खूबसूरती और झलक रही है.
इस तस्वीर में सारा ब्लैक एंड व्हाइट कांबिनेशन वाली मिनी ड्रेस पहने दिखाई से रही हैं. सटल मेकअप और खुले बालों के उनकी खूबसूरती और झलक रही है.
10/10
इस तस्वीर में सारा मिरर वर्क वाले एंब्रॉयडेड लहंगे में नजर आ रही हैं. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सिंपल एक्सेसरीज कैरी की है और बन बनाया है जिसमें वो बेहद हसीन दिख रही हैं.
इस तस्वीर में सारा मिरर वर्क वाले एंब्रॉयडेड लहंगे में नजर आ रही हैं. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सिंपल एक्सेसरीज कैरी की है और बन बनाया है जिसमें वो बेहद हसीन दिख रही हैं.
Published at : 13 Oct 2025 07:34 PM (IST)
Sachin Tendulkar Sara Tendulkar

Photo Gallery

Embed widget