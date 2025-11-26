हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसपना चौधरी ने चलाया अपनी साड़ी का जादू, अदाओं के आगे फेल हुआ डांस

सपना चौधरी ने चलाया अपनी साड़ी का जादू, अदाओं के आगे फेल हुआ डांस

Sapna Choudhary Saree: सपना चौधरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है. उन्होंने साड़ी में बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Nov 2025 02:37 PM (IST)
Sapna Choudhary Saree: सपना चौधरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है. उन्होंने साड़ी में बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

एक्ट्रेस सपना चौधरी अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. आए दिन वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर ट्रेडिशनल लुक में तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जहां फैंस उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

1/7
एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की जिसमें वो बला की हसीन दिखी.
एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की जिसमें वो बला की हसीन दिखी.
2/7
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने नेट की पीच कलर की साड़ी पहनी हुई है जिसके बॉर्डर में काफी खूबसूरत वर्क है.
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने नेट की पीच कलर की साड़ी पहनी हुई है जिसके बॉर्डर में काफी खूबसूरत वर्क है.
3/7
साथ ही एक्ट्रेस ने स्लीवलेस ब्लाउस कैरी करके अपने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाया.
साथ ही एक्ट्रेस ने स्लीवलेस ब्लाउस कैरी करके अपने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाया.
4/7
उन्होंने अपने इस लुक को और भी ग्लैमरस बनाने के लिए हैवी ज्वैलरी कैरी की.
उन्होंने अपने इस लुक को और भी ग्लैमरस बनाने के लिए हैवी ज्वैलरी कैरी की.
5/7
एक्ट्रेस के मेकअप की बात करें तो उन्होंने सटल मेकअप किया और कर्ली हेयर्स रखे जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिखी.
एक्ट्रेस के मेकअप की बात करें तो उन्होंने सटल मेकअप किया और कर्ली हेयर्स रखे जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिखी.
6/7
एक्ट्रेस ने इस लुक में जमकर पोज भी दिए. उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस ने इस लुक में जमकर पोज भी दिए. उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया वायरल हो रही हैं.
7/7
यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट्स करके उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं.
यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट्स करके उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं.
Published at : 26 Nov 2025 02:37 PM (IST)
Tags :
Sapna Choudhary

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
