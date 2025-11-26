एक्सप्लोरर
सपना चौधरी ने चलाया अपनी साड़ी का जादू, अदाओं के आगे फेल हुआ डांस
Sapna Choudhary Saree: सपना चौधरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है. उन्होंने साड़ी में बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
एक्ट्रेस सपना चौधरी अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. आए दिन वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर ट्रेडिशनल लुक में तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जहां फैंस उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 26 Nov 2025 02:37 PM (IST)
Tags :Sapna Choudhary
