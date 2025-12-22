एक्सप्लोरर
सामंथा का नया लुक है गजब, ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी, आपके लिए हो सकता है बेस्ट इंस्पिरेशन
Samantha Saree Look: सामंथा रूथ प्रभु ने सिल्क साड़ी में ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का परफेक्ट मिक्स दिखाया हैं. उनका स्टाइलिश लुक फैंस के लिए इंस्पिरेशन बन गया है.
नई ब्राइड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने हाल ही में अपने लेटेस्ट लुक से फैशन की दुनिया में धमाल मचा दिया है. शादी के बाद उनका ये स्टाइलिश लुक फैंस के लिए बिल्कुल नया और ट्रेंडसेटिंग साबित हुआ है. उन्होंने एक खूबसूरत सिल्क साड़ी पहनकर दिखाया कि कैसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन को स्टाइल के साथ कैरी किया जा सकता है.
1/7
2/7
Published at : 22 Dec 2025 06:19 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सामंथा का नया लुक है गजब, ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी, आपके लिए हो सकता है बेस्ट इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
स्क्रीन पर सिंपल पर रियल लाइफ में ग्लैम क्वीन हैं 'दृश्यम 3' एक्ट्रेस श्रिया सरन, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
रणदीप हुड्डा ने दोस्तों और परिवार संग सेलिब्रेट किया पत्नी लिन लैशराम का बर्थडे, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
2025 में रहा हॉलीवुड की सीक्वल फिल्मों का बोलबाला, सिर्फ कमाई ही नहीं कहानी भी जबरदस्त
बॉलीवुड
7 Photos
'स्पेशल ऑप्स' से लेकर 'द नाइट मैनेजर' तक, जियोहॉटस्टार पर देखें ये 7 बेहतरीन स्पाई थ्रिलर शो
बॉलीवुड
10 Photos
एली अवराम इंडियन हो या वेस्टर्न हर आउटफिट में एक्ट्रेस लगती हैं कमाल, देखें ये10 तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
क्रिकेट
नोट कर लीजिए तारीख, विजय हजारे ट्रॉफी में कब-कब खेलेंगे रोहित-विराट? देखें शेड्यूल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
सामंथा का नया लुक है गजब, ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी, आपके लिए हो सकता है बेस्ट इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
स्क्रीन पर सिंपल पर रियल लाइफ में ग्लैम क्वीन हैं 'दृश्यम 3' एक्ट्रेस श्रिया सरन, देखें फोटोज
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion