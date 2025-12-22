'स्पेशल ऑप्स' से लेकर 'द नाइट मैनेजर' तक, जियोहॉटस्टार पर देखें ये 7 बेहतरीन स्पाई थ्रिलर शो

स्पेशल ऑप्स- जियोहॉटस्टार की सबसे पॉपुलर इंडियन स्पाई सीरीज में से एक स्पेशल ऑप्स रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह और उसकी टीम की कहानी है. आतंकी हमलों के पीछे छिपे मास्टरमाइंड की तलाश, अंडरकवर ऑपरेशन्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसे बेहद इंटेंस बनाती है. केके मेनन की परफॉर्मेंस इस शो की जान है.