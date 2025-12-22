हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'स्पेशल ऑप्स' से लेकर 'द नाइट मैनेजर' तक, जियोहॉटस्टार पर देखें ये 7 बेहतरीन स्पाई थ्रिलर शो

'स्पेशल ऑप्स' से लेकर 'द नाइट मैनेजर' तक, जियोहॉटस्टार पर देखें ये 7 बेहतरीन स्पाई थ्रिलर शो

Best Spy Thrillers on OTT: जियोहॉटस्टार पर मौजूद स्पाई थ्रिलर सीरीज और फिल्में सस्पेंस, सीक्रेट मिशन और हाई-वोल्टेज ड्रामा से भरपूर हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Dec 2025 05:02 PM (IST)
Best Spy Thrillers on OTT: जियोहॉटस्टार पर मौजूद स्पाई थ्रिलर सीरीज और फिल्में सस्पेंस, सीक्रेट मिशन और हाई-वोल्टेज ड्रामा से भरपूर हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेंगी.

अगर आपको जासूसी की दुनिया, सीक्रेट मिशन और हाई-वोल्टेज सस्पेंस पसंद है, तो जियोहॉटस्टार आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां इंडियन और इंटरनेशनल स्पाई थ्रिलर का ऐसा कलेक्शन मौजूद है जो खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशन्स, पॉलिटिकल साजिशों और जानलेवा मिशनों को बेहद इंटेंस अंदाज में पेश करता है. हर कहानी में ट्विस्ट, एक्शन और माइंड गेम्स का ऐसा मेल है जो आपको पहले एपिसोड से ही स्क्रीन से बांध लेगा.

1/7
अगर आपको सस्पेंस, सीक्रेट मिशन और इंटेलिजेंस एजेंसियों की दुनिया पसंद है तो जियोहॉटस्टार पर मौजूद ये स्पाई थ्रिलर आपके लिए परफेक्ट हैं. यहां देश-विदेश की ऐसी कहानियां हैं जहां हर मोड़ पर ट्विस्ट, हर किरदार पर शक और हर मिशन जान जोखिम में डालने जैसा लगता है.
अगर आपको सस्पेंस, सीक्रेट मिशन और इंटेलिजेंस एजेंसियों की दुनिया पसंद है तो जियोहॉटस्टार पर मौजूद ये स्पाई थ्रिलर आपके लिए परफेक्ट हैं. यहां देश-विदेश की ऐसी कहानियां हैं जहां हर मोड़ पर ट्विस्ट, हर किरदार पर शक और हर मिशन जान जोखिम में डालने जैसा लगता है.
2/7
स्पेशल ऑप्स- जियोहॉटस्टार की सबसे पॉपुलर इंडियन स्पाई सीरीज में से एक स्पेशल ऑप्स रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह और उसकी टीम की कहानी है. आतंकी हमलों के पीछे छिपे मास्टरमाइंड की तलाश, अंडरकवर ऑपरेशन्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसे बेहद इंटेंस बनाती है. केके मेनन की परफॉर्मेंस इस शो की जान है.
स्पेशल ऑप्स- जियोहॉटस्टार की सबसे पॉपुलर इंडियन स्पाई सीरीज में से एक स्पेशल ऑप्स रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह और उसकी टीम की कहानी है. आतंकी हमलों के पीछे छिपे मास्टरमाइंड की तलाश, अंडरकवर ऑपरेशन्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसे बेहद इंटेंस बनाती है. केके मेनन की परफॉर्मेंस इस शो की जान है.
Published at : 22 Dec 2025 05:02 PM (IST)
Tags :
Special Ops The Night Manager Homeland

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Cough Syrup Case: UP में बैन कोडीन कफ सिरप पर हुई बड़ी कार्रवाई | Codeine | Etah | ABP NEWS
Humayun Kabir New Party: Mamata के गढ़ में किसका चलेगा दांव, Humayun के नए पार्टी से आया सियासी भूचाल
Top News: 1 बजे की बड़ी खबरें |Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Edelweiss का नया Fund: China Market की Growth में निवेश कैसे करें | Paisa Live
Yogi के दो नमूने बयान पर Akhilesh का पलटवार, कहा 'उम्मीद नहीं थी...' । UP Vidhansabha Session

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
जनरल नॉलेज
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
हेल्थ
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget