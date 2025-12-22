एक्सप्लोरर
एली अवराम की 10 तस्वीरें, इंडियन हो या वेस्टर्न हर आउटफिट में एक्ट्रेस लगती हैं कमाल, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज
इंडस्ट्री में कई ऐसी हसीनाएं हैं, जिन्होंने एक वक्त पर स्प्रिचुअलिटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. उन्हीं में से एक एली अवराम भी हैं,जो कृष्ण भक्ति मां गहरी आस्था रखती हैं और जुड़ाव महसूस करती हैं.
एली अवराम ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कृष्ण भक्ति के बारे में खुलकर बात की. इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि स्प्रिचुअलिटी के मार्ग पर चलकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है.
Published at : 22 Dec 2025 04:10 PM (IST)
Tags :Elli AvrRam
