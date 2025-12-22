स्क्रीन पर सिंपल पर रियल लाइफ में ग्लैम क्वीन हैं 'दृश्यम 3' एक्ट्रेस श्रिया सरन, देखें फोटोज

एक्ट्रेस श्रिया सरन जल्द ही अपकमिंग फिल्म दृश्यम 3 में अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभाती नजर आएंगी. उनकी ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 में रिलीज होगी. एक्ट्रेस के बार फिर फिल्म में अपनी सादगी भरे अंदाज से सबका दिल जीतने के लिए तैयार हैं.