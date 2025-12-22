एक्सप्लोरर
स्क्रीन पर सिंपल पर रियल लाइफ में ग्लैम क्वीन हैं 'दृश्यम 3' एक्ट्रेस श्रिया सरन, देखें फोटोज
Shriya Saran Pics: श्रिया सरन इन दिनों अपकमिंग फिल्म दृश्यम 3 को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म के दोनों पार्ट्स में उन्होंने अपनी सादगी से सबका दिल जीता है. वहीं एक्ट्रेस रियल लाइफ में ग्लैम क्वीन हैं.
एक्ट्रेस श्रिया सरन जल्द ही अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म दृश्यम 3 में नजर आने वाली हैं. फिल्म के दोनों पार्ट्स में उनके सादगी भरे अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया. वहीं बता दें कि एक्ट्रेस रियल लाइफ में बेहद ही स्टाइलिश और ग्लैमरस है. आइए देखते हैं उनकी शानदार फोटोज.
1/7
2/7
Published at : 22 Dec 2025 05:18 PM (IST)
Tags :Shriya Saran Drishyam
बॉलीवुड
7 Photos
स्क्रीन पर सिंपल पर रियल लाइफ में ग्लैम क्वीन हैं 'दृश्यम 3' एक्ट्रेस श्रिया सरन, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
रणदीप हुड्डा ने दोस्तों और परिवार संग सेलिब्रेट किया पत्नी लिन लैशराम का बर्थडे, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
2025 में रहा हॉलीवुड की सीक्वल फिल्मों का बोलबाला, सिर्फ कमाई ही नहीं कहानी भी जबरदस्त
बॉलीवुड
7 Photos
'स्पेशल ऑप्स' से लेकर 'द नाइट मैनेजर' तक, जियोहॉटस्टार पर देखें ये 7 बेहतरीन स्पाई थ्रिलर शो
बॉलीवुड
10 Photos
एली अवराम इंडियन हो या वेस्टर्न हर आउटफिट में एक्ट्रेस लगती हैं कमाल, देखें ये10 तस्वीरें
बॉलीवुड
9 Photos
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
स्क्रीन पर सिंपल पर रियल लाइफ में ग्लैम क्वीन हैं 'दृश्यम 3' एक्ट्रेस श्रिया सरन, देखें फोटोज
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion