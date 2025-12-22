एक्सप्लोरर
कृति सेनन की बहन नूपुर और सिंगर स्टेबिन बेन उदयपुर में इस दिन लेंगे सात फेरे
Nupur Sanon-Stebin Ben Marriage: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से चर्चाओं में हैं. अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिसमें एक्ट्रेस की शादी की डेट का जिक्र किया गया. जानें डिटेल्स.
कृति सेनन की बहन और जानी–मानी एक्ट्रेस नूपुर सेनन जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. बीते कई दिनों से उनकी शादी की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर कब्जा जमाया हुआ था. अब फाइनली सारे कन्फ्यूजन से पर्दा उठ चुका है और अदाकारा की मैरिज डेट भी सामने आ चुकी है.
Published at : 22 Dec 2025 05:15 PM (IST)
