कृति सेनन की बहन नूपुर और सिंगर स्टेबिन बेन उदयपुर में इस दिन लेंगे सात फेरे

बीते दिनों खबर सामने आई कि ये सेलिब्रिटी कपल जल्द शादी के बंधन में बंधने वाला है. इसके बाद से ही फैंस के खुशी का ठिकाना नहीं है. एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स में दोनों की शादी की डेट का जिक्र किया लेकिन किसी भी सही से पुष्टि नहीं हुई जिससे फैंस के बीच कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया.