Year Ender 2025: 'छावा' से लेकर 'स्काई फोर्स' तक ये ऐतिहासिक फिल्में छाई रहीं इस साल
Year Ender 2025: साल 2025 में बॉलीवुड ने रोमांस से हटकर हिस्ट्री को चुना है. ‘इमरजेंसी’ से लेकर ‘स्काई फोर्स’ तक कई ऐसी फिल्में आईं जो इतिहास पर आधारित थीं.
साल 2025 बॉलीवुड के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है. इस साल फिल्मों ने सिर्फ एंटरटेन नहीं किया बल्कि इतिहास के उन पन्नों को भी खोला जिन पर अब तक कम बात हुई थी. रोमांस और मॉडर्न सब्जेक्ट्स से हटकर फिल्ममेकर्स ने पीरियड ड्रामा, पॉलिटिकल स्टोरीज और वॉर बैकड्रॉप को बड़े कैनवास पर उतारा है.
Published at : 22 Dec 2025 04:22 PM (IST)
Tags :Sky Force Chhaava The Bengal Files
