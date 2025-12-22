हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडYear Ender 2025: 'छावा' से लेकर 'स्काई फोर्स' तक ये ऐतिहासिक फिल्में छाई रहीं इस साल

Year Ender 2025: 'छावा' से लेकर 'स्काई फोर्स' तक ये ऐतिहासिक फिल्में छाई रहीं इस साल

Year Ender 2025: साल 2025 में बॉलीवुड ने रोमांस से हटकर हिस्ट्री को चुना है. ‘इमरजेंसी’ से लेकर ‘स्काई फोर्स’ तक कई ऐसी फिल्में आईं जो इतिहास पर आधारित थीं.

By : आईएएनएस  | Updated at : 22 Dec 2025 04:22 PM (IST)
Year Ender 2025: साल 2025 में बॉलीवुड ने रोमांस से हटकर हिस्ट्री को चुना है. ‘इमरजेंसी’ से लेकर ‘स्काई फोर्स’ तक कई ऐसी फिल्में आईं जो इतिहास पर आधारित थीं.

साल 2025 बॉलीवुड के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है. इस साल फिल्मों ने सिर्फ एंटरटेन नहीं किया बल्कि इतिहास के उन पन्नों को भी खोला जिन पर अब तक कम बात हुई थी. रोमांस और मॉडर्न सब्जेक्ट्स से हटकर फिल्ममेकर्स ने पीरियड ड्रामा, पॉलिटिकल स्टोरीज और वॉर बैकड्रॉप को बड़े कैनवास पर उतारा है.

1/13
साल 2025 बॉलीवुड के लिए कुछ अलग कुछ बड़ा और बेहद यादगार साबित हुआ है. इस साल फिल्ममेकर्स ने रोमांस और मॉडर्न स्टोरीज से हटकर हिस्ट्री की तरफ रुख किया और पीरियड ड्रामा को नए लेवल पर ले गए.
साल 2025 बॉलीवुड के लिए कुछ अलग कुछ बड़ा और बेहद यादगार साबित हुआ है. इस साल फिल्ममेकर्स ने रोमांस और मॉडर्न स्टोरीज से हटकर हिस्ट्री की तरफ रुख किया और पीरियड ड्रामा को नए लेवल पर ले गए.
2/13
बड़े पर्दे पर योद्धाओं की बहादुरी, पॉलिटिकल ड्रामा और ऐतिहासिक संघर्षों को ऐसे पेश किया गया कि ऑडियंस पर्दे से नजरें नहीं हटा पाई.
बड़े पर्दे पर योद्धाओं की बहादुरी, पॉलिटिकल ड्रामा और ऐतिहासिक संघर्षों को ऐसे पेश किया गया कि ऑडियंस पर्दे से नजरें नहीं हटा पाई.
Published at : 22 Dec 2025 04:22 PM (IST)
Tags :
Sky Force Chhaava The Bengal Files

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Yogi के दो नमूने बयान पर Akhilesh का पलटवार, कहा 'उम्मीद नहीं थी...' । UP Vidhansabha Session
National Herald Case Controversy: Sonia Gandhi की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया नोटिस |
Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब विवाद में फंसे CM नीतीश ने ये कैसा जवाब दिया? |ABPLIVE
Aravali Hills: अरावली पर विवाद... कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन | Hills Protest | abp News
Bangladesh Violence Update : Bangladesh पर PM Modi का बड़ा एक्शन, Yunus की बोलती बंद, बॉर्डर पर तनाव!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
LIVE: 'वंदे मातरम् कांग्रेस की तुष्टीकरण का साजिश बना', यूपी विधानसभा में बोले CM योगी आदित्यनाथ
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
जनरल नॉलेज
Genghis Khan Religion: इस्लाम नहीं तो किस धर्म को मानता था चंगेज खां, दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर किया था राज
इस्लाम नहीं तो किस धर्म को मानता था चंगेज खां, दुनिया के सबसे बड़े इलाके पर किया था राज
हेल्थ
Eggs causes Cancer: क्या अंडा खाने से हो जाता है कैंसर? FSSAI ने किया होश उड़ाने वाला खुलासा
क्या अंडा खाने से हो जाता है कैंसर? FSSAI ने किया होश उड़ाने वाला खुलासा
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget