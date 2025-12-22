हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरणदीप हुड्डा ने दोस्तों और परिवार संग सेलिब्रेट किया पत्नी लिन लैशराम का बर्थडे, देखें तस्वीरें

रणदीप हुड्डा ने दोस्तों और परिवार संग सेलिब्रेट किया पत्नी लिन लैशराम का बर्थडे, देखें तस्वीरें

Randeep Hooda-Lin Laishram: एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल ही में अपनी पत्नी लिन लैशराम का बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनकी फैमिली और कुछ करीबी दोस्त शामिल रहे. आइए देखते हैं तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Dec 2025 05:10 PM (IST)
Randeep Hooda-Lin Laishram: एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल ही में अपनी पत्नी लिन लैशराम का बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनकी फैमिली और कुछ करीबी दोस्त शामिल रहे. आइए देखते हैं तस्वीरें.

एक्टर रणदीप हुड्डा जल्द ही पिता बनने वाले हैं. उनकी पत्नी लिन लैशराम प्रेग्नेंट हैं. हाल ही में एक्टर ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ पत्नी लिन लैशराम का बर्थडे सेलिब्रेट किया है. इस बीच अब सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.

1/7
लिन लैशराम ने आज अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
लिन लैशराम ने आज अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
2/7
इन तस्वीरों में लिन काफी खुश नजर आ रही हैं. उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं.
इन तस्वीरों में लिन काफी खुश नजर आ रही हैं. उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं.
Published at : 22 Dec 2025 05:10 PM (IST)
Randeep Hooda Vijay Varma Lin Laishram

