रणदीप हुड्डा ने दोस्तों और परिवार संग सेलिब्रेट किया पत्नी लिन लैशराम का बर्थडे, देखें तस्वीरें
Randeep Hooda-Lin Laishram: एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल ही में अपनी पत्नी लिन लैशराम का बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनकी फैमिली और कुछ करीबी दोस्त शामिल रहे. आइए देखते हैं तस्वीरें.
एक्टर रणदीप हुड्डा जल्द ही पिता बनने वाले हैं. उनकी पत्नी लिन लैशराम प्रेग्नेंट हैं. हाल ही में एक्टर ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ पत्नी लिन लैशराम का बर्थडे सेलिब्रेट किया है. इस बीच अब सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.
Published at : 22 Dec 2025 05:10 PM (IST)
