2025 में रहा हॉलीवुड की सीक्वल फिल्मों का बोलबाला, सिर्फ कमाई ही नहीं कहानी भी जबरदस्त

पॉल फेग की 'अ सिंपल फेवर' सात साल पहले रिलीज हुई थी. अब 2025 में इस हिट फिल्म के सीक्वल 'अनदर सिंपल फेवर' को रिलीज किया गया. दर्शकों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली एक परफेक्ट कहानी देखने को मिली और ऐसा कहा जा सकता है कि उनका ये इंतजार सफल भी रहा. अनदर सिंपल फेवर में कहानी से लेकर स्टारकास्ट के परफॉर्मेंस तक हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट रही.