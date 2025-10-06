हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअरबाज़ ख़ान की बेटी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान, मिलने के बाद मुस्कुराते हुए दिया पोज

अरबाज़ ख़ान की बेटी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान, मिलने के बाद मुस्कुराते हुए दिया पोज

Arbaaz Khan Daughter: अरबाज खान हाल ही में एक बेटी के पिता बने हैं. नन्ही परी से मिलने के लिए अब सलमान खान भी अस्पताल पहुंचे. जिन्होंने पैप्स स्माइल के साथ कई पोज दिए.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 06 Oct 2025 07:33 PM (IST)
Arbaaz Khan Daughter: अरबाज खान हाल ही में एक बेटी के पिता बने हैं. नन्ही परी से मिलने के लिए अब सलमान खान भी अस्पताल पहुंचे. जिन्होंने पैप्स स्माइल के साथ कई पोज दिए.

बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान दूसरी बार पिता बन चुके हैं. एक्टर की वाइफ शूरा खान ने 5 अक्टूबर को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया. जिसे मिलने के लिए आज पूरा खान परिवार अस्पताल पहुंचा. फैमिली के साथ सलमान खान भी अपनी भतीजे को देखने के लिए पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/7
सलमान खान की ये तस्वीरें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल की हैं. जहां एक्टर सोमवार की शाम स्पॉट किए गए.
सलमान खान की ये तस्वीरें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल की हैं. जहां एक्टर सोमवार की शाम स्पॉट किए गए.
2/7
दरअसल इस अस्पताल में सलमान के भाई अरबाज खान की पत्नी शूरा एडमिट हैं. जिन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है.
दरअसल इस अस्पताल में सलमान के भाई अरबाज खान की पत्नी शूरा एडमिट हैं. जिन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है.
3/7
ऐसे में सलमान खान अपनी छोटी सी भतीजी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे. एक्टर जब नन्ही परी से मिलकर बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी.
ऐसे में सलमान खान अपनी छोटी सी भतीजी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे. एक्टर जब नन्ही परी से मिलकर बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी.
4/7
सलमान ने अस्पताल से बाहर आकर पैपराजी को कुछ पोज भी दिए. इस दौरान उनके चेहरे पर काफी खुश भी नजर आई.
सलमान ने अस्पताल से बाहर आकर पैपराजी को कुछ पोज भी दिए. इस दौरान उनके चेहरे पर काफी खुश भी नजर आई.
5/7
ऐसे में सलमान खान अपनी छोटी सी भतीजी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे. एक्टर जब नन्ही परी से मिलकर बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी.
ऐसे में सलमान खान अपनी छोटी सी भतीजी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे. एक्टर जब नन्ही परी से मिलकर बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी.
6/7
सलमान अस्पताल में भारी सिक्योरिटी के साथ पहुंचे थे. एक्टर मेन गेट से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से बाहर आए थे.
सलमान अस्पताल में भारी सिक्योरिटी के साथ पहुंचे थे. एक्टर मेन गेट से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से बाहर आए थे.
7/7
एक्टर की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिसपर फैंस उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं.
एक्टर की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिसपर फैंस उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं.
Published at : 06 Oct 2025 07:33 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Bollywood SALMAN KHAN

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
2 लाख रुपये सस्ती मिल रही आपकी फेवरेट Tata Nexon, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
जनरल नॉलेज
Bihar Election 2025: मोबाइल के लिए चुनाव आयोग ने बदल दिया नियम, बिहार के वोटर्स जान लें काम की बात
मोबाइल के लिए चुनाव आयोग ने बदल दिया नियम, बिहार के वोटर्स जान लें काम की बात
हेल्थ
how to detect kidney failure early: बिस्तर में जाते ही दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना खराब हो जाएगी किडनी
बिस्तर में जाते ही दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना खराब हो जाएगी किडनी
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget