एक्सप्लोरर
अरबाज़ ख़ान की बेटी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान, मिलने के बाद मुस्कुराते हुए दिया पोज
Arbaaz Khan Daughter: अरबाज खान हाल ही में एक बेटी के पिता बने हैं. नन्ही परी से मिलने के लिए अब सलमान खान भी अस्पताल पहुंचे. जिन्होंने पैप्स स्माइल के साथ कई पोज दिए.
बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान दूसरी बार पिता बन चुके हैं. एक्टर की वाइफ शूरा खान ने 5 अक्टूबर को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया. जिसे मिलने के लिए आज पूरा खान परिवार अस्पताल पहुंचा. फैमिली के साथ सलमान खान भी अपनी भतीजे को देखने के लिए पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Oct 2025 07:33 PM (IST)
Tags :Arbaaz Khan Bollywood SALMAN KHAN
बॉलीवुड
7 Photos
अमिताभ बच्चन और रेखा की उम्र में कितने साल का फर्क? एक दिन आगे-पीछे ही मनाते हैं बर्थडे
बॉलीवुड
10 Photos
अक्षय कुमार की 'साली' हैं बेहद ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देख लें रिंकी खन्ना की ये 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
बॉलीवुड
7 Photos
वरुण धवन ने बीवी नताशा को दिखाई अपनी मूवी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', तस्वीरें वायरल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion