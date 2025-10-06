अहान पांडे अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे इश्क! 'सैयारा' के बाद हाथ लगी ये बड़ी फिल्म

फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने इस खबर की पुष्टि करते हुए आईएएनएस से कहा- 'सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है और अहान पांडे आज हमारे देश के सबसे बड़े जेन जी अभिनेता हैं. मेकर्स को सैयारा की सफलता के बाद अहान पांडे पर भरोसा बढ़ा है. उनका मानना है कि अहान के अंदर जेन जी को सिनेमाघरों में लाने की ताकत है, इसलिए वे भी इसे भुनाना चाहते हैं.'