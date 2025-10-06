हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअहान पांडे अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे इश्क! 'सैयारा' के बाद हाथ लगी ये बड़ी फिल्म

अहान पांडे अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे इश्क! 'सैयारा' के बाद हाथ लगी ये बड़ी फिल्म

Ahaan Panday Upcoming Films: 'सैयारा' की सक्सेस के बाद अब अहान पांडे अपनी दूसरी फिल्म के लिए भी तैयार हो गए हैं. इस बार वो अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग इश्क लड़ाने वाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 10:44 PM (IST)
Ahaan Panday Upcoming Films: 'सैयारा' की सक्सेस के बाद अब अहान पांडे अपनी दूसरी फिल्म के लिए भी तैयार हो गए हैं. इस बार वो अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग इश्क लड़ाने वाले हैं.

अहान पांडे के हाथ एक बड़ी फिल्म लग गई है. ऐसे में फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. साथ ही इस नए जेन जी अभिनेता की लीड एक्ट्रेसेस को लेकर भी फैंस कयास लगा रहे थे. लेकिन अब इस राज से भी पर्दा उठ चुका है.

1/7
‘सैयारा’ फेम अहान पांडे अपनी डेब्यू फिल्म के बाद जल्द स्क्रीन पर दोबारा नजर आने वाले हैं. इस बार उनकी जोड़ी उनसे उम्र में बड़ी एक्ट्रेस संग जमने वाली है. ये जोड़ी अली अब्बास जफर की नई फिल्म में साथ दिखाई देगी.
‘सैयारा’ फेम अहान पांडे अपनी डेब्यू फिल्म के बाद जल्द स्क्रीन पर दोबारा नजर आने वाले हैं. इस बार उनकी जोड़ी उनसे उम्र में बड़ी एक्ट्रेस संग जमने वाली है. ये जोड़ी अली अब्बास जफर की नई फिल्म में साथ दिखाई देगी.
2/7
फिलहाल फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन पता चला है कि फिल्म को लीड एक्ट्रेस मिल गई है.
फिलहाल फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन पता चला है कि फिल्म को लीड एक्ट्रेस मिल गई है.
3/7
फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने इस खबर की पुष्टि करते हुए आईएएनएस से कहा- 'सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है और अहान पांडे आज हमारे देश के सबसे बड़े जेन जी अभिनेता हैं. मेकर्स को सैयारा की सफलता के बाद अहान पांडे पर भरोसा बढ़ा है. उनका मानना है कि अहान के अंदर जेन जी को सिनेमाघरों में लाने की ताकत है, इसलिए वे भी इसे भुनाना चाहते हैं.'
फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने इस खबर की पुष्टि करते हुए आईएएनएस से कहा- 'सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है और अहान पांडे आज हमारे देश के सबसे बड़े जेन जी अभिनेता हैं. मेकर्स को सैयारा की सफलता के बाद अहान पांडे पर भरोसा बढ़ा है. उनका मानना है कि अहान के अंदर जेन जी को सिनेमाघरों में लाने की ताकत है, इसलिए वे भी इसे भुनाना चाहते हैं.'
4/7
इसके बाद सूत्र ने लीड एक्ट्रेस के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा,-'शरवरी 100 करोड़ रुपये की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुंज्या का भी हिस्सा थीं. आपके पास दो शानदार कलाकार हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि सिर्फ उम्दा अभिनय ही लोगों को सिनेमाघरों तक खींच सकता है. दशकों बाद आपके पास बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परिणाम देने वाले नवोदित और युवा कलाकार हैं.'
इसके बाद सूत्र ने लीड एक्ट्रेस के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा,-'शरवरी 100 करोड़ रुपये की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुंज्या का भी हिस्सा थीं. आपके पास दो शानदार कलाकार हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि सिर्फ उम्दा अभिनय ही लोगों को सिनेमाघरों तक खींच सकता है. दशकों बाद आपके पास बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परिणाम देने वाले नवोदित और युवा कलाकार हैं.'
5/7
ये अली अब्बास जफर जैसे बड़े फिल्म निर्माताओं को एक ऐसी युवा फिल्म बनाने के लिए उत्साहित करता है, जो रोमांटिक होने के साथ ही एक एक्शन फिल्म भी है. फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों के बीच इसे लेकर उत्साह भी बिलकुल चरम पर है.
ये अली अब्बास जफर जैसे बड़े फिल्म निर्माताओं को एक ऐसी युवा फिल्म बनाने के लिए उत्साहित करता है, जो रोमांटिक होने के साथ ही एक एक्शन फिल्म भी है. फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों के बीच इसे लेकर उत्साह भी बिलकुल चरम पर है.
6/7
सूत्र ने आगे कहा- 'इन दोनों युवा कलाकारों को डायरेक्ट करने के लिए अली अब्बास जफर भी उत्साहित हैं. फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है. इसे आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं. मेरे ब्रदर की दुल्हन, गुंडे, सुल्तान और टाइगर जिंदा है के बाद अली जफर और आदित्य चोपड़ा की ये पांचवीं फिल्म है.'
सूत्र ने आगे कहा- 'इन दोनों युवा कलाकारों को डायरेक्ट करने के लिए अली अब्बास जफर भी उत्साहित हैं. फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है. इसे आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं. मेरे ब्रदर की दुल्हन, गुंडे, सुल्तान और टाइगर जिंदा है के बाद अली जफर और आदित्य चोपड़ा की ये पांचवीं फिल्म है.'
7/7
कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दोनों साथ काम कर सकते हैं, अब यह बात पुख्ता हो गई है. वैसे पर्दे पर पहली बार शरवरी वाघ और अहान पांडे की जोड़ी भी पहली बार साथ दिखाई देगी. इस बारे में जानने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग इस फिल्म के लिए अभी से ही उत्साहित हैं.
कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दोनों साथ काम कर सकते हैं, अब यह बात पुख्ता हो गई है. वैसे पर्दे पर पहली बार शरवरी वाघ और अहान पांडे की जोड़ी भी पहली बार साथ दिखाई देगी. इस बारे में जानने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग इस फिल्म के लिए अभी से ही उत्साहित हैं.
Published at : 06 Oct 2025 10:29 PM (IST)
Tags :
Ali Abbas Zafar Sharvari Wagh Ahaan Panday

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ABP MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll 2025: बिहार चुनाव से पहले आए इस सर्वे में चौंकाने वाले दावे... जानें जीत के अनुमान से वोट परसेंट तक सबकुछ
बिहार चुनाव से पहले आए इस सर्वे में चौंकाने वाले दावे... जानें जीत के अनुमान से वोट परसेंट तक सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ABP MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll 2025: बिहार चुनाव से पहले आए इस सर्वे में चौंकाने वाले दावे... जानें जीत के अनुमान से वोट परसेंट तक सबकुछ
बिहार चुनाव से पहले आए इस सर्वे में चौंकाने वाले दावे... जानें जीत के अनुमान से वोट परसेंट तक सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा
पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा
जनरल नॉलेज
सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?
सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget