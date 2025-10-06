एक्सप्लोरर
अहान पांडे अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे इश्क! 'सैयारा' के बाद हाथ लगी ये बड़ी फिल्म
Ahaan Panday Upcoming Films: 'सैयारा' की सक्सेस के बाद अब अहान पांडे अपनी दूसरी फिल्म के लिए भी तैयार हो गए हैं. इस बार वो अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग इश्क लड़ाने वाले हैं.
अहान पांडे के हाथ एक बड़ी फिल्म लग गई है. ऐसे में फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. साथ ही इस नए जेन जी अभिनेता की लीड एक्ट्रेसेस को लेकर भी फैंस कयास लगा रहे थे. लेकिन अब इस राज से भी पर्दा उठ चुका है.
Published at : 06 Oct 2025 10:29 PM (IST)
