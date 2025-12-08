मानव गोहिल की गिनती टीवी के पॉपुलर एक्टर में होती है.फिल्म में मानव को सुशांत बंसल की भूमिका में देखा जा रहा है. इस फिल्म में उनका कैरेक्टर काफी धांसू है. मानव के लुक को भी फैंस ने खूब पसंद किया.