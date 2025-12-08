हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर' में टीवी के इन 6 कलाकारों ने काटा बवाल, क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने जमकर लूटी महफिल

'धुरंधर' में टीवी के इन 6 कलाकारों ने काटा बवाल, क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने जमकर लूटी महफिल

Dhurandhar Star Cast:रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर में मेकर्स ने कई बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स को लिया है. लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस फिल्म में एक, दो नहीं बल्कि 6 टीवी कलाकार नजर आए थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 04:46 PM (IST)
Dhurandhar Star Cast:रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर में मेकर्स ने कई बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स को लिया है. लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस फिल्म में एक, दो नहीं बल्कि 6 टीवी कलाकार नजर आए थे.

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना समेत 6 पॉपुलर टीवी सेलेब्स भी नजर आ रे हैं, जिन्हें काफी पसंद किया गया है.

1/7
भाबीजी घर पर हैं में गोरी मैम की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सौम्या टंडन को भी फिल्म में देखा गया. धुरंधर में एक्ट्रेस ने रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना की पत्नी की भूमिका निभाई है.
भाबीजी घर पर हैं में गोरी मैम की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सौम्या टंडन को भी फिल्म में देखा गया. धुरंधर में एक्ट्रेस ने रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना की पत्नी की भूमिका निभाई है.
2/7
मानव गोहिल की गिनती टीवी के पॉपुलर एक्टर में होती है.फिल्म में मानव को सुशांत बंसल की भूमिका में देखा जा रहा है. इस फिल्म में उनका कैरेक्टर काफी धांसू है. मानव के लुक को भी फैंस ने खूब पसंद किया.
मानव गोहिल की गिनती टीवी के पॉपुलर एक्टर में होती है.फिल्म में मानव को सुशांत बंसल की भूमिका में देखा जा रहा है. इस फिल्म में उनका कैरेक्टर काफी धांसू है. मानव के लुक को भी फैंस ने खूब पसंद किया.
3/7
राज जुत्थी ने भी फिल्म में अहम रोल निभाया है. इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम जनरल शमशाद हसन है.राज को कई पॉपुलर टीवी शोज में देखा गया है.
राज जुत्थी ने भी फिल्म में अहम रोल निभाया है. इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम जनरल शमशाद हसन है.राज को कई पॉपुलर टीवी शोज में देखा गया है.
4/7
टीवी एक्टर राकेश बेदी को वैसे तो कई फिल्मों में देख गया है. अब धुरंधर के जरिए भी वो दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. इस फिल्म में उन्होंने नाबिल गबोल का भूमिका निभाई है.
टीवी एक्टर राकेश बेदी को वैसे तो कई फिल्मों में देख गया है. अब धुरंधर के जरिए भी वो दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. इस फिल्म में उन्होंने नाबिल गबोल का भूमिका निभाई है.
5/7
धुरंधर में बिग बॉस फेम आयशा खान को भी देखा गया. इस फिल्म में एक्ट्रेस का धांसू आइटम डांस देखा गया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.
धुरंधर में बिग बॉस फेम आयशा खान को भी देखा गया. इस फिल्म में एक्ट्रेस का धांसू आइटम डांस देखा गया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.
6/7
आयशा खान के साथ धुरंधर फिल्म के आइटम नंबर में क्रिस्टल डिसूजा ने भी अपने हुस्न का जादू बिखेरा. क्रिस्टल को आयशा सिंह के संग डांस करते हुए देखा गया.
आयशा खान के साथ धुरंधर फिल्म के आइटम नंबर में क्रिस्टल डिसूजा ने भी अपने हुस्न का जादू बिखेरा. क्रिस्टल को आयशा सिंह के संग डांस करते हुए देखा गया.
7/7
आपको बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 250 करोड़ से ज्यादा बजट में बनी है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर 150 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर ली है.
आपको बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 250 करोड़ से ज्यादा बजट में बनी है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर 150 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर ली है.
Published at : 08 Dec 2025 04:46 PM (IST)
Tags :
Krystle D'Souza Ayesha Khan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
