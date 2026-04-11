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कितने पढ़े लिखे हैं रितेश देशमुख, जानें 'राजा शिवाजी' एक्टर की एकेडमिक क्वालिफिकेशन
Riteish Deshmukh Education: रितेश देशमुख अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, आइए जानते हैं 'राजा शिवाजी' एक्टर की एकेडमिक क्वालिफिकेशन.
रितेश देशमुख इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर चर्चा में हैं, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्मों में अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले रितेश देशमुख अपनी पढ़ाई को लेकर भी काफी अच्छे रहे हैं. आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में.
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Published at : 11 Apr 2026 02:02 PM (IST)
Tags :Riteish Deshmukh Raja Shivaji
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion