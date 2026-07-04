गायत्री मंत्र संग लिखा कलमा, सोनाक्षी-जहीर के घर की खास पेंटिंग ने खींचा सबका ध्यान

उन्होंने आगे बताया, 'एक दिन हम ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां मना रहे थे, तभी शुभिका शर्मा का फोन आया. उन्होंने कहा कि वो हमारी शादी के लिए एक खास पेंटिंग गिफ्ट करना चाहती हैं. जब उन्होंने अपनी सोच बताई, तो लगा जैसे उन्होंने हमारे दिल की बात पढ़ ली हो.'