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गायत्री मंत्र संग लिखा कलमा, सोनाक्षी-जहीर के घर की खास पेंटिंग ने खींचा सबका ध्यान
एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपने घर में लगी पेंटिंग की झलक शेयर की, जो देखते ही वायरल हो गई. इस पेंटिंग पर 'गायत्री मंत्र और कलमा' एक साथ लिखा नजर आ रहा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपने घर की एक खास पेंटिंग की झलक दिखाई, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. इस पेंटिंग में गायत्री मंत्र और कलमा का खूबसूरत संगम देखने को मिला, जिसके पीछे की कहानी भी बेहद खास है. आइए जानते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 04:48 PM (IST)
Tags :Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal
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