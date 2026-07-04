हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआमिर खान के बेटे जुनैद खान क्या करते हैं? जानें- पढ़ाई से लेकर फिल्मों तक का सफर

आमिर खान के बेटे जुनैद खान क्या करते हैं? जानें- पढ़ाई से लेकर फिल्मों तक का सफर

Junaid Khan Career: आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' इसी साल रिलीज हुई थी, हालांकि वो ज्यादा चल नहीं पाई. इसी बीच आइए जुनैद के करियर, पढ़ाई और फिल्मों के बारे में डिटेल में जानते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Junaid Khan Career: आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' इसी साल रिलीज हुई थी, हालांकि वो ज्यादा चल नहीं पाई. इसी बीच आइए जुनैद के करियर, पढ़ाई और फिल्मों के बारे में डिटेल में जानते हैं.

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी अपनी सादगी से सुर्खियां बटोरते रहते हैं. इसी साल उनकी नई फिल्म 'एक दिन' रिलीज हुई, जिसमें वो साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ लीड रोल में नजर आए. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई. इसी बीच आइए जुनैद खान के करियर और एजुकेशन पर एक नजर डालते हैं.

1/7
जुनैद खान का जन्म 2 जून 1993 में आमिर खान और रीना दत्ता के घर हुआ. रीना, आमिर की पहली पत्नी थी और पहले बच्चे के आने से दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया था.
जुनैद खान का जन्म 2 जून 1993 में आमिर खान और रीना दत्ता के घर हुआ. रीना, आमिर की पहली पत्नी थी और पहले बच्चे के आने से दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया था.
2/7
जुनैद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की. इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया के हल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल चले गए.
जुनैद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की. इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया के हल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल चले गए.
3/7
पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो वापस आए, तो रंगमंच से जुड़ गए. फिर निर्देशक नीरज काबी के नाटक में 3 साल तक काम किया और एक्टिंग सीखी.
पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो वापस आए, तो रंगमंच से जुड़ गए. फिर निर्देशक नीरज काबी के नाटक में 3 साल तक काम किया और एक्टिंग सीखी.
4/7
फिल्मों की बात करें, तो उन्होंने 2022 में 'जलसा' से करियर की शुरुआत की, हालांकि इसमें वो छोटे रोल में नजर आए.
फिल्मों की बात करें, तो उन्होंने 2022 में 'जलसा' से करियर की शुरुआत की, हालांकि इसमें वो छोटे रोल में नजर आए.
5/7
फिर 2024 में वो नेटफ्लिक्स फिल्म 'महाराज' में लीड रोल में दिखे, जिसमें उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया.
फिर 2024 में वो नेटफ्लिक्स फिल्म 'महाराज' में लीड रोल में दिखे, जिसमें उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया.
6/7
इसके बाद 2025 की 'लव्यापा' और 2026 की 'एक दिन' में उन्होंने अभिनय किया, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में टिक नहीं पाई.
इसके बाद 2025 की 'लव्यापा' और 2026 की 'एक दिन' में उन्होंने अभिनय किया, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में टिक नहीं पाई.
7/7
भले ही जुनैद खान ने कम फिल्में की हो, लेकिन उनकी सादगी और बिहेवियर ने कई दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली हैं.
भले ही जुनैद खान ने कम फिल्में की हो, लेकिन उनकी सादगी और बिहेवियर ने कई दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली हैं.
Published at : 04 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Junaid Khan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Saturday BO Collection Live Updates: 5 बजे तक 99 करोड़ के पार पहुंची 'वेलकम टू द जंगल', 'अल्फा' का नहीं दिखा दम
Live Updates: 5 बजे तक 99 करोड़ के पार पहुंची 'वेलकम टू द जंगल', 'अल्फा' का नहीं दिखा दम
मनोरंजन
Dhamaal 4 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, बिना कट के किए ये बड़े बदलाव, बच्चे भी देख सकेंगे फिल्म
Dhamaal 4 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, बिना कट के किए ये बड़े बदलाव, बच्चे भी देख सकेंगे फिल्म
मनोरंजन
अपनी तस्वीरों के गलत इस्मेताल को लेकर हाई कोर्ट पहुंची प्रीति जिंटा, अदालत ने दिया बड़ा आदेश
अपनी तस्वीरों के गलत इस्मेताल को लेकर हाई कोर्ट पहुंची प्रीति जिंटा, अदालत ने दिया बड़ा आदेश
मनोरंजन
'एक भी कट लगाया गया होता तो...', 'सतलुज' को लेकर बोले दिलजीत दोसांझ, सेंसर बोर्ड से 3 साल की जंग के बाद हुई रिलीज
'एक भी कट लगाया गया होता तो...', 'सतलुज' को लेकर बोले दिलजीत दोसांझ, सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😱Dhruv-Aarambhi को समझ आया Avantika का गेम, क्या फेल होगा नया प्लान? #sbs
Bollywood News: 'धमाल 4' सेंसर बोर्ड से पास, मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, पर मेकर्स को करने पड़े ये बड़े बदलाव (04-07-2026)
2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रशांत अग्रवाल
प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
विकास की दौड़ में पीछे छूटती एक बड़ी आबादी: दिव्यांग युवाओं के लिए कौशल विकास अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khamenei Funeral Live Updates: ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
Live: ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर विवाद को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के 'पर्ची' वाले बयान पर भड़के विनय कटियार, बोले- 'चोर आदमी...'
राम मंदिर विवाद को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के 'पर्ची' वाले बयान पर भड़के विनय कटियार, बोले- 'चोर आदमी...'
फ़ुटबॉल
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
बॉलीवुड
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
आमिर खान की गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की तैयारियां शुरू, सजा एक्टर का घर, सामने आई पहली फोटो
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
विश्व
Ali Khamenei Funeral: मोज्तबा खामेनेई नहीं तो क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियान करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की नमाज को लीड? जानें
मोज्तबा खामेनेई नहीं तो क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियान करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की नमाज को लीड? जानें
शिक्षा
भारत के तटीय सफर में बना नया रिकॉर्ड, श्रेयांश मित्तल ने अकेले बाइक से तय की ईस्ट-टू-वेस्ट यात्रा
भारत के तटीय सफर में बना नया रिकॉर्ड, श्रेयांश मित्तल ने अकेले बाइक से तय की ईस्ट-टू-वेस्ट यात्रा
एग्रीकल्चर
पारंपरिक फसलों को छोड़ें, इस खेती में लगाएं पैसा और महज 4 महीने के अंदर कमाएं 12 गुना तक का बंपर मुनाफा
पारंपरिक फसलों को छोड़ें, इस खेती में लगाएं पैसा और महज 4 महीने के अंदर कमाएं 12 गुना तक का बंपर मुनाफा
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget