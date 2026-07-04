आमिर खान के बेटे जुनैद खान क्या करते हैं? जानें- पढ़ाई से लेकर फिल्मों तक का सफर

जुनैद खान का जन्म 2 जून 1993 में आमिर खान और रीना दत्ता के घर हुआ. रीना, आमिर की पहली पत्नी थी और पहले बच्चे के आने से दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया था.