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आमिर खान के बेटे जुनैद खान क्या करते हैं? जानें- पढ़ाई से लेकर फिल्मों तक का सफर
Junaid Khan Career: आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' इसी साल रिलीज हुई थी, हालांकि वो ज्यादा चल नहीं पाई. इसी बीच आइए जुनैद के करियर, पढ़ाई और फिल्मों के बारे में डिटेल में जानते हैं.
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी अपनी सादगी से सुर्खियां बटोरते रहते हैं. इसी साल उनकी नई फिल्म 'एक दिन' रिलीज हुई, जिसमें वो साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ लीड रोल में नजर आए. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई. इसी बीच आइए जुनैद खान के करियर और एजुकेशन पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Tags :Aamir Khan Junaid Khan
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