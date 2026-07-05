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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha Box office Collection Day 3: 9 बजे तक 32 करोड़ के पार 'अल्फा', 2026 की 10 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड

Alpha Box office Collection Day 3: 9 बजे तक 32 करोड़ के पार 'अल्फा', 2026 की 10 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड

Alpha Box office Collection Day 3: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है. फिल्म को वीकेंड का भरपूर फायदा मिल रहा है. चलिए आपको बताते हैं इसका ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Jul 2026 09:06 PM (IST)
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Alpha Box office Collection Day 3: आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल फिल्म 'अल्फा' के जरिए स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए. इसमें उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया. आलिया और शरवरी की जोड़ी को भी प्यार दिया. लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की. हालांकि, वीकेंड तक आते-आते 'अल्फा' ने रफ्तार पकड़ ली. चलिए बताते हैं तीसरे दिन का कलेक्शन और रिकॉर्ड.

'अल्फा' का तीसरे दिन का कलेक्शन (Alpha Box office Collection Day 3)

'अल्फा' जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसे लोगों और क्रिटिक्स की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली. फिल्म ने धीमी शुरुआत की और सैकनिल्क के अनुसार, ओपनिंग डे पर महज 9.25 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई. हालांकि, वीकेंड तक आते-आते इसने रफ्तार पकड़ ली. फिल्म ने दूसरे दिन यानी कि शनिवार को 11.50 करोड़ का बिजनेस किया.
- अब फिल्म को तीसरे दिन यानी कि रविवार की छुट्टी का भी बंपर फायदा मिला.
- सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रात 9 बजे तक 11.51 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 32.26 करोड़ तक पहुंच गया है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

यह भी पढ़ें: 'वेलकम टू द जंगल' की नहीं थमी कमाई, बनाया डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

'अल्फा' ने 10 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड

'अल्फा' ने ओपनिंग वीकेंड पर बंपर कमाई कर ली है. धीमी रफ्तार के बाद भी ये 35 करोड़ के करीब पहुंच गई है. जबकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. इसी के साथ ही इसने ओपनिंग वीकेंड पर 2026 की 10 बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम इंडिया कलेक्शन को पछाड़ दिया है. देखिए लिस्ट...

1. हॉन्टेड 3डी- 18.69 करोड़
2. भारत भाग्य विधाता- 7.01 करोड़
3. पेद्दी- 22.46 करोड़
4. चांद मेरा दिल- 31.14 करोड़
5. अस्सी- 11.42 करोड़
6. गवर्नर- 6.21 करोड़
7. बंदर- 4.18 करोड़
8. राहु केतु- 6.37 करोड़
9. हैप्पी पटेल- 6.2 करोड़
10. वध 2- 3.83 करोड़

यह भी पढ़ें: 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर किया बंपर कलेक्शन, जानें दो दिन में कितना वसूला बजट

10 फिल्मों का तोड़ा ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड

इसके अलावा 'अल्फा' ने 10 फिल्मों का ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड भी पछाड़ दिया है. इसमें 'मर्दानी 3' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

1. हॉन्टेड 3डी- 9.35 करोड़
2. भारत भाग्य विधाता- 4.25 करोड़
3. मैं वापस आऊंगा- 5.5 करोड़
4. है जवानी तो इश्क होना है- 28.51 करोड़
5. पेद्दी- 11.9 करोड़ (4 दिन)
6. चांद मेरा दिल- 12.47 करोड़
7. पति पत्नी और वो दो- 20.11 करोड़
8. मर्दानी 3- 17.25 करोड़
9. इक्कीस- 22.05 करोड़ (4 दिन)
10. ओ रोमियो- 34.51 करोड़

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
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