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गौरी स्प्रैट संग आमिर खान की खूबसूरत तस्वीरें, कभी हाथ थामे तो कभी प्यार भरी नजरों से निहारते दिखे एक्टर
Aamir Khan-Gauri Spratt Photos: आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी रचाने वाले हैं. दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे है. ऐसे में चलिए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.
आमिर खान गौरी स्प्रैट को काफी टाइम से डेट कर रहे हैं. वहीं अब ये कपल अपने रिश्ते को एक नया नाम देने वाला है. दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं. इसी बीच आइए देखते हैं आमिर खान गौरी स्पैट की कुछ रोमांटिक फोटोज.
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Published at : 03 Jul 2026 03:50 PM (IST)
Tags :Aamir Khan Gauri Spratt
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