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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगौरी स्प्रैट संग आमिर खान की खूबसूरत तस्वीरें, कभी हाथ थामे तो कभी प्यार भरी नजरों से निहारते दिखे एक्टर

गौरी स्प्रैट संग आमिर खान की खूबसूरत तस्वीरें, कभी हाथ थामे तो कभी प्यार भरी नजरों से निहारते दिखे एक्टर

Aamir Khan-Gauri Spratt Photos: आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी रचाने वाले हैं. दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे है. ऐसे में चलिए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 03 Jul 2026 03:50 PM (IST)
Aamir Khan-Gauri Spratt Photos: आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी रचाने वाले हैं. दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे है. ऐसे में चलिए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

आमिर खान गौरी स्प्रैट को काफी टाइम से डेट कर रहे हैं. वहीं अब ये कपल अपने रिश्ते को एक नया नाम देने वाला है. दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं. इसी बीच आइए देखते हैं आमिर खान गौरी स्पैट की कुछ रोमांटिक फोटोज.

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एक्टर आमिर खान ने पिछले साल अपने 60वें बर्थडे के मौके पर गौरी स्प्रैट संग अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था.
एक्टर आमिर खान ने पिछले साल अपने 60वें बर्थडे के मौके पर गौरी स्प्रैट संग अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था.
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इसके बाद आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ कई इवेंट पर पब्लिकली स्पॉट हुए.
इसके बाद आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ कई इवेंट पर पब्लिकली स्पॉट हुए.
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दोनों की साथ में कई खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
दोनों की साथ में कई खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
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इस फोटो में आमिर और गौरी एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं. दोनों की ये फोटो काफी खूबसूरत लग रही है.
इस फोटो में आमिर और गौरी एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं. दोनों की ये फोटो काफी खूबसूरत लग रही है.
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वहीं इस फोटो में आमिर गौरी स्प्रैट का हाथ थामे और उन्हें निहारते हुए नजर आ रहे हैं.
वहीं इस फोटो में आमिर गौरी स्प्रैट का हाथ थामे और उन्हें निहारते हुए नजर आ रहे हैं.
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बता दें, आमिर खान और गौरी स्प्रैट की उम्र में 14 साल का अंतर है. आमिर खान गौरी संग तीसरी शादी रचाने जा रहे हैं.
बता दें, आमिर खान और गौरी स्प्रैट की उम्र में 14 साल का अंतर है. आमिर खान गौरी संग तीसरी शादी रचाने जा रहे हैं.
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कपल 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाला है. उनकी शादी मुंबई वाले घर पर होगी.
कपल 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाला है. उनकी शादी मुंबई वाले घर पर होगी.
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वहीं इससे पहले आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी. फिर उन्होंने किरण राव से दूसरी शादी की. दोनों पत्नियों से उनका तलाक हो चुका है.
वहीं इससे पहले आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी. फिर उन्होंने किरण राव से दूसरी शादी की. दोनों पत्नियों से उनका तलाक हो चुका है.
Published at : 03 Jul 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt

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