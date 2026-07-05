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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआमिर खान या गौरी स्प्रैट, कौन है ज्यादा अमीर, लाइमलाइट से दूर कैसे करती हैं कमाई? जानें नेटवर्थ

आमिर खान या गौरी स्प्रैट, कौन है ज्यादा अमीर, लाइमलाइट से दूर कैसे करती हैं कमाई? जानें नेटवर्थ

Aamir khan And Gauri Spratt Net Worth: आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी कर ली है. ऐसे में आज उन्होंने इसे ऑफिशियली हसबैंड वाइफ वाला रिश्ता कर दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Jul 2026 09:51 PM (IST)
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Aamir khan And Gauri Spratt Net Worth: आमिर खान और गौरी स्प्रैट अपनी शादी को लेकर चर्चा में थे. कपल 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंध चुका है. उन्होंने प्राइवेट सेरेमनी में घर पर बच्चों की मौजूदगी में रजिस्टर मैरिज की. इस दौरान दोनों का लुक काफी पसंद किया गया. उनकी केमिस्ट्री ने भी फैंस का दिल जीत लिया. ऐसे में आपको दोनों की नेटवर्थ के बारे में बता रहे हैं. चलिए बताते हैं लाइमलाइट से दूर गौरी कैसे कमाई करती हैं.

गौरी स्प्रैट के माता-पिता और पढ़ाई-लिखाई

आमिर खान जहां पेशे से एक्टर हैं. वहीं, दूसरी ओर उनकी तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट लाइमलाइट से दूर रहती हैं और उनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है. वो तलाकशुदा परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता रॉबर्ट स्प्रैट हैं, जो तमिल ब्रिटिश हैं. वहीं, मां रीता पंजाबी इरिश हैरिटेज हैं. उनके ग्रांडफादर ब्रिटिश में जन्मे कम्युनिस्ट राइटर थे, जो 1920 में इंडिया आ गए थे. बताया जाता है कि वो फ्रीडम मोमेंट का हिस्सा भी रहे थे.

यह भी पढ़ें: ना निकाह, ना सात फेरे, आमिर खान ने बच्चों की मौजूदगी में की तीसरी शादी, बेटी-दामाद समेत पहुंचे थे ये गेस्ट

गौरी स्प्रैट की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की जाए तो वो शुरुआत के सालों में ऊटी और ब्लू माउंटेन स्कूल में पढ़ाई की. ये समय 1920 और 1996 के करीब का था. इसके बाद बताया जाता है कि गौरी लंदन चली गई थीं. वहां पर उन्होंने फैशन डिजाइन और फोटोग्राफी में यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन से पढ़ाई की.   

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गौरी स्प्रैट का करियर

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार, गौरी स्प्रैट ने मां रीता की मदद से ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत की. हालांकि, अब गौरी बेंग्लुरु में अपना सैलून चलाती हैं. सैलून बिजनेस में आने से पहले गौरी गारमेंट डिजाइन और फैब्रिक सोर्सिंग में काम करती थीं. 2007 में उन्होंने सैलून बिजनेस में कदम रखा. BBlunt ब्रांड के साथ गौरी ने सैलून में कदम रखा.

गौरी स्प्रैट की नेटवर्थ

बहरहाल, गौरी स्प्रैट की नेटवर्थ के बारे में बात की जाए तो TOI में खबर में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बताया गया है कि आमिर खान की तीसरी वाइफ गौरी की नेटवर्थ 24-40 करोड़ रुपये है. इतना ही नहीं, बताया जाता है कि उनके पास पवन पार्कवेस्ट बेंग्लुरु में एक रेसिडेंशियल प्रोपर्टी भी है. इसके अलावा वो अपनी बहन सोना के साथ स्प्रैट हेयर स्टूडियो भी बेंग्लुरु में चलाती हैं.

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यह भी पढ़ें: 'वेलकम टू द जंगल' की नहीं थमी कमाई, बनाया डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

आमिर खान की नेटवर्थ

वहीं, अगर आमिर खान की नेटवर्थ के बारे में बात की जाए तो TOI में छपी रिपोर्ट के अनुसार, उनकी नेटवर्थ 1800 करोड़ रुपये है, जो कि गौरी से कहीं ज्यादा है. गौरतलब है कि रिपोर्ट्स के अनुसार, आमिर खान और गौरी ने साल 2025 में बांद्रा के सी फेसिंग अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे. बताया जाता है कि इस अपार्टमेंट की कीमत करीब 70 करोड़ है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 09:50 PM (IST)
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Aamir Khan Gauri Spratt
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