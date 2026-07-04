ऑनस्क्रीन रोमांस के किंग इमरान हाशमी ने कहां तक की है पढ़ाई? जानिए एक्टर की क्वालिफिकेशन

फिल्मों में अपने रोमांटिक अंदाज और अदाकारी से दिल जितने वाले इमरान हाशमी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नर्सी स्कूल और मानेकजी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल से पूरी की है.