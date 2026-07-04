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ऑनस्क्रीन रोमांस के किंग इमरान हाशमी ने कहां तक की है पढ़ाई? जानिए एक्टर की क्वालिफिकेशन
Emraan Hashmi Education: इमरान हाशमी ने अपनी रोमांटिक फिल्मों और दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के इस स्टार ने पढ़ाई कहां तक की है?
इमरान हाशमी ने अपनी दमदार एक्टिंग और रोमांटिक फिल्मों से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई है. ऑनस्क्रीन रोमांस के लिए मशहूर इमरान ने करोड़ों फैंस का दिल जीता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पढ़ाई-लिखाई के मामले में वह कितने आगे हैं? आइए जानते हैं इमरान हाशमी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन.
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Published at : 04 Jul 2026 03:34 PM (IST)
Tags :Emraan Hashmi Awarapan 2
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