एक्टर आमिर खान पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. ये आमिर खान की तीसरी शादी है. वो अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी कर रहे हैं. आमिर ने खुद अपनी शादी को कंफर्म किया. ये शादी आमिर के घर में ही होने वाली है.

शादी को लेकर आमिर खान ने कहा था ये

पैपराजी से बात करते हुए आमिर ने अपनी तीसरी शादी को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था, 'मैं 5 जुलाई को शादी कर रहा हूं. ये एक छोटा सा शादी का फंक्शन होगा. शादी घर पर ही होगी. इस शादी में दोनों परिवार के लोग और क्लोज फ्रेंड्स होंगे. 5 जुलाई हमारे लिए बहुत खास है. हम सबकी दुआएं चाहेंगे. सभी हमारी इस जर्नी के लिए प्रार्थना करें.'

बता दें कि आमिर खान और गौरी कई सालों से एक-दूसरे को जानते हैं. पहले दोनों सिर्फ दोस्त थे. लेकिन फिर किरण से तलाक लेने के बाद वो गौरी के साथ रिलेशनशिप में आए. आमिर ने अपने बर्थडे पर गौरी संग रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट भी की थी. इसके बाद से उन्हें गौरी के साथ स्पॉट किया गया. गौरी संग आमिर की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

आमिर खान की दो शादी और तलाक

आमिर खान दो शादियां कर चुके हैं. उनकी पहली शादी रीना दत्ता के साथ हुई थी. इस शादी से आमिर खान को दो बच्चे आयरा और जुनैद खान हैं. आयरा फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं और जुनैद बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं. रीना और आमिर की शादी 16 साल चली थी. वहीं दूसरी शादी आमिर ने किरण के साथ की थी. इस शादी स उन्हें क बेटा आजाद हैं. किरण संग भी आमिर की शादी 16 साल ही चली थी.

अब आमिर का दोनों एक्स पत्नियों संग अच्छी दोस्ती है. दोनों को अक्सर आमिर के इवेंट में देखा जाता रहा है.