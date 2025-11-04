हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरेखा Vs ऐश्वर्या: जानिए किस 'उमराव जान' से जीता था दिल? किसकी चमक रह गई फीकी

रेखा Vs ऐश्वर्या: जानिए किस 'उमराव जान' से जीता था दिल? किसकी चमक रह गई फीकी

Rekha-Aishwarya Rai: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस रेखा और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों ही फिल्म 'उमराव जान' में नजर आई हैं, आइए जानते है कि किसकी फिल्म ने जीता था दर्शकों का दिल और कौन रह गया था पीछे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 02:38 PM (IST)
Rekha-Aishwarya Rai: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस रेखा और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों ही फिल्म 'उमराव जान' में नजर आई हैं, आइए जानते है कि किसकी फिल्म ने जीता था दर्शकों का दिल और कौन रह गया था पीछे.

रेखा और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों ही बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस हैं. लेकिन क्या आप जानती हैं कि दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? दरअसल, दोनों ने एक ही किरदार निभाया था "उमराव जान" का. रेखा ने यह रोल पुरानी फिल्म उमराव जान 1981 में किया था, जबकि ऐश्वर्या ने उमराव जान 2006 में वही किरदार निभाया.दोनों ही एक्ट्रेसेस ने अपने-अपने अंदाज में इस रोल को अमर बना दिया. आइए जानते हैं कि किसने अपनी एक्टिंग से जीता था दिल और किसकी चमक रह गई थी फीकी.

1/7
साल 1981 में आई फिल्म ‘उमराव जान’ उस समय की बहुत मशहूर फिल्म थी. इसे मुजफ्फर अली ने बनाया था और ये कहानी उर्दू लेखक मिर्ज़ा हादी रुसवा की किताब ‘उमराव जान अदा’ से ली गई थी.
साल 1981 में आई फिल्म ‘उमराव जान’ उस समय की बहुत मशहूर फिल्म थी. इसे मुजफ्फर अली ने बनाया था और ये कहानी उर्दू लेखक मिर्ज़ा हादी रुसवा की किताब ‘उमराव जान अदा’ से ली गई थी.
2/7
बता दे, फिल्म में रेखा ने उमराव जान का रोल किया था. उनकी एक्टिंग, गाने और इमोशन्स लोगों को बहुत पसंद आए थे.
बता दे, फिल्म में रेखा ने उमराव जान का रोल किया था. उनकी एक्टिंग, गाने और इमोशन्स लोगों को बहुत पसंद आए थे.
3/7
करीब 50 लाख रुपये में बनी ये फिल्म लगभग 85 से 90 लाख रुपये तक कमाई करने में कामयाब रही थी. वहीं रेखा को इस रोल के लिए नेशनल अवॉर्ड भी मिला.
करीब 50 लाख रुपये में बनी ये फिल्म लगभग 85 से 90 लाख रुपये तक कमाई करने में कामयाब रही थी. वहीं रेखा को इस रोल के लिए नेशनल अवॉर्ड भी मिला.
4/7
25 साल बाद, 2006 में डायरेक्टर जेपी दत्ता ने फिर से यही कहानी फिल्म ‘उमराव जान’ के रूप में बनाई. इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन ने उमराव जान का रोल निभाया. फिल्म में अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी और शबाना आजमी भी थे.
25 साल बाद, 2006 में डायरेक्टर जेपी दत्ता ने फिर से यही कहानी फिल्म ‘उमराव जान’ के रूप में बनाई. इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन ने उमराव जान का रोल निभाया. फिल्म में अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी और शबाना आजमी भी थे.
5/7
करीब 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 19 करोड़ रुपये ही कमा पाई. शानदार सेट, खूबसूरत कपड़े और ऐश्वर्या की खूबसूरती के बावजूद फिल्म दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई.
करीब 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 19 करोड़ रुपये ही कमा पाई. शानदार सेट, खूबसूरत कपड़े और ऐश्वर्या की खूबसूरती के बावजूद फिल्म दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई.
6/7
बजट और कमाई के हिसाब से देखा जाए तो रेखा की ‘उमराव जान’ साफ तौर पर आगे रही. फिल्म ने अपने इमोशन्स और खूबसूरती से दर्शकों को खूब इंप्रेस किया.
बजट और कमाई के हिसाब से देखा जाए तो रेखा की ‘उमराव जान’ साफ तौर पर आगे रही. फिल्म ने अपने इमोशन्स और खूबसूरती से दर्शकों को खूब इंप्रेस किया.
7/7
वहीं ऐश्वर्या राय की ‘उमराव जान में ग्लैमर और शान तो था, लेकिन वह रेखा की फिल्म जैसी सक्सेज और पहचान नहीं पा सकी.
वहीं ऐश्वर्या राय की ‘उमराव जान में ग्लैमर और शान तो था, लेकिन वह रेखा की फिल्म जैसी सक्सेज और पहचान नहीं पा सकी.
Published at : 04 Nov 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
Rekha Aishwarya Rai Bachchan Umrao Jaan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
बॉलीवुड
कनाड़ा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो, पैसे रिफंड करो'
कनाड़ा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो'
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं दीप्ति शर्मा! वर्ल्ड कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका- देखें उनके वीडियो
सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं दीप्ति शर्मा! वर्ल्ड कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका- देखें उनके वीडियो
यूटिलिटी
IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम
IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: मोकामा में ललन सिंह ने वोटर्स को दी धमकी! इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग; जानें नियम
मोकामा में ललन सिंह ने वोटर्स को दी धमकी! इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग; जानें नियम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget