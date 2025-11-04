एक्सप्लोरर
रेखा Vs ऐश्वर्या: जानिए किस 'उमराव जान' से जीता था दिल? किसकी चमक रह गई फीकी
Rekha-Aishwarya Rai: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस रेखा और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों ही फिल्म 'उमराव जान' में नजर आई हैं, आइए जानते है कि किसकी फिल्म ने जीता था दर्शकों का दिल और कौन रह गया था पीछे.
रेखा और ऐश्वर्या राय बच्चन दोनों ही बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस हैं. लेकिन क्या आप जानती हैं कि दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? दरअसल, दोनों ने एक ही किरदार निभाया था "उमराव जान" का. रेखा ने यह रोल पुरानी फिल्म उमराव जान 1981 में किया था, जबकि ऐश्वर्या ने उमराव जान 2006 में वही किरदार निभाया.दोनों ही एक्ट्रेसेस ने अपने-अपने अंदाज में इस रोल को अमर बना दिया. आइए जानते हैं कि किसने अपनी एक्टिंग से जीता था दिल और किसकी चमक रह गई थी फीकी.
Published at : 04 Nov 2025 02:38 PM (IST)
बॉलीवुड
