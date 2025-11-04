रेखा Vs ऐश्वर्या: जानिए किस 'उमराव जान' से जीता था दिल? किसकी चमक रह गई फीकी

25 साल बाद, 2006 में डायरेक्टर जेपी दत्ता ने फिर से यही कहानी फिल्म ‘उमराव जान’ के रूप में बनाई. इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन ने उमराव जान का रोल निभाया. फिल्म में अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी और शबाना आजमी भी थे.