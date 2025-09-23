हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
47 साल की उम्र में भी रानी मुखर्जी का जलवा बरकरार, 10 फोटोज में देखें उनका ग्लैमरस अंदाज

47 साल की उम्र में भी रानी मुखर्जी का जलवा बरकरार, 10 फोटोज में देखें उनका ग्लैमरस अंदाज

Rani Mukerji 10 Photos: रानी मुखर्जी एक्टिंग के साथ के अपने स्टाइलिश लुक्स से भी फैन्स के बीच चर्चे में रहती हैं. वेस्टर्न लुक हो या एथनिक हर अंदाज में रानी छा जाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 04:45 PM (IST)
Rani Mukerji 10 Photos: रानी मुखर्जी एक्टिंग के साथ के अपने स्टाइलिश लुक्स से भी फैन्स के बीच चर्चे में रहती हैं. वेस्टर्न लुक हो या एथनिक हर अंदाज में रानी छा जाती हैं.

बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली रानी मुखर्जी अपने दमदार अभिनय के साथ-साथ अपने स्टाइलिश लुक्स से भी फैन्स को दीवाना बनाती हैं. फिल्मों में उनका ग्रेसफुल अंदाज़ हो या फिर ऑफ-स्क्रीन उनका फैशन स्टेटमेंट, रानी हमेशा ही गॉर्जियस लगती हैं. हर बार जब वो कैमरे के सामने आती हैं, उनका क्लासी और ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर छा जाता है. आइए देखते हैं रानी मुखर्जी की कुछ बेहतरीन और स्टाइलिश तस्वीरें, जिनमें उनकी खूबसूरती का अलग ही जलवा नजर आता है.

1/10
फिल्म 'राजा की आएगी बारात' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली रानी मुखर्जी एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. 47 साल की उम्र में भी रानी बला की खूबसूरत और हसीन दिखती हैं.
फिल्म 'राजा की आएगी बारात' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली रानी मुखर्जी एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं. 47 साल की उम्र में भी रानी बला की खूबसूरत और हसीन दिखती हैं.
2/10
इस तस्वीर में रानी ब्लैक कलर की साड़ी के नजर आ रहीं हैं. उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउस कैरी किया है जो लुक को और भी मॉडर्न बना रहा है. सिंपल नेकलेस और खुले बालों के साथ उन्होंने लुक को कंप्लीट किया.
इस तस्वीर में रानी ब्लैक कलर की साड़ी के नजर आ रहीं हैं. उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउस कैरी किया है जो लुक को और भी मॉडर्न बना रहा है. सिंपल नेकलेस और खुले बालों के साथ उन्होंने लुक को कंप्लीट किया.
3/10
इस तस्वीर में रानी पैंट एंड ब्लेजर में नजर आ रहीं हैं. उनका ये लुक काफी स्टाइलिश लग रहा है. सॉफ्ट कर्ली हेयर्स और न्यूड मेकअप के रानी बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में रानी पैंट एंड ब्लेजर में नजर आ रहीं हैं. उनका ये लुक काफी स्टाइलिश लग रहा है. सॉफ्ट कर्ली हेयर्स और न्यूड मेकअप के रानी बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
4/10
इस तस्वीर में रानी रेड कलर की सैटिन साड़ी में नजर आ रहीं हैं. मिनिमल मेकअप और सिंपल एक्सेसरीज के साथ उनका ये लुक काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लग रहा है.
इस तस्वीर में रानी रेड कलर की सैटिन साड़ी में नजर आ रहीं हैं. मिनिमल मेकअप और सिंपल एक्सेसरीज के साथ उनका ये लुक काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लग रहा है.
5/10
इस तस्वीर में रानी ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रहीं है. उन्होंने पैंट और ब्लेजर कैरी किया हुआ है, उनका ये लुक उन्हें और भी ग्लैमरस और क्लासी बना रहा है.
इस तस्वीर में रानी ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रहीं है. उन्होंने पैंट और ब्लेजर कैरी किया हुआ है, उनका ये लुक उन्हें और भी ग्लैमरस और क्लासी बना रहा है.
6/10
इस तस्वीर में रानी ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है और डीप नेक ब्लाउस कैरी किया है. न्यूड मेकअप और मैचिंग इयरिंग्स के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया.
इस तस्वीर में रानी ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है और डीप नेक ब्लाउस कैरी किया है. न्यूड मेकअप और मैचिंग इयरिंग्स के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया.
7/10
इस तस्वीर में रानी रेड कलर के लहंगे में नजर आ रु हैं. न्यूड मेकअप और सिंपल एक्सेसरीज कैरी करके उन्होंने इस लुक को और भी मॉडर्न और स्टाइलिश बनाया.
इस तस्वीर में रानी रेड कलर के लहंगे में नजर आ रु हैं. न्यूड मेकअप और सिंपल एक्सेसरीज कैरी करके उन्होंने इस लुक को और भी मॉडर्न और स्टाइलिश बनाया.
8/10
इस लुक में रानी बनारसी साड़ी में नजर आ रहीं हैं उनका ये अंदाज उन्हें और भी निखार रहा है. बिंदी और एक्सेसरीज कैरी करके उन्होंने इस लुक को और भी ग्रेसफुल बनाया.
इस लुक में रानी बनारसी साड़ी में नजर आ रहीं हैं उनका ये अंदाज उन्हें और भी निखार रहा है. बिंदी और एक्सेसरीज कैरी करके उन्होंने इस लुक को और भी ग्रेसफुल बनाया.
9/10
इस तस्वीर में रानी शॉर्ट बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रहीं हैं. न्यूड मेकअप और हाई हील्स के साथ उन्होंने इस लुक को और भी स्टाइलिश और एलिगेंट बनाया.
इस तस्वीर में रानी शॉर्ट बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रहीं हैं. न्यूड मेकअप और हाई हील्स के साथ उन्होंने इस लुक को और भी स्टाइलिश और एलिगेंट बनाया.
10/10
इस तस्वीर में रानी गोल्डन और व्हाइट कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में नजर आ रहीं हैं. हैवी नेकलेस और बन बनाकर उन्होंने इस लुक को रॉयल टच दे दिया.
इस तस्वीर में रानी गोल्डन और व्हाइट कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में नजर आ रहीं हैं. हैवी नेकलेस और बन बनाकर उन्होंने इस लुक को रॉयल टच दे दिया.
