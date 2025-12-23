एक्सप्लोरर
ब्लैक ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह ने ढाया कहर, फोटोज देख फैंस हुए दीवाने
rakul preet singh Photos: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह बेहद ही खूबसूरत और स्टाइलिश हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
रकुल प्रीत सिंह बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं. एक्ट्रेस अपने फैशन सेंस को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. हाल ही एक बार फिर एक्ट्रेस ने तस्वीरें शेयर कर फैंस को दीवाना बना दिया है.
