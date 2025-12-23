हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबर्थडे पर अनीत पड्डा ने अहान पांडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट देख फैंस बोले- 'नजर न लगे'

बर्थडे पर अनीत पड्डा ने अहान पांडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट देख फैंस बोले- 'नजर न लगे'

Ahaan Panday Birthday: सैयारा से बॉलीवुड में कदम रखने वाले अहान पांडे आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. उनके बर्थडे पर अनीत पड्डा ने स्पेशल पोस्ट शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 08:26 AM (IST)
Ahaan Panday Birthday: सैयारा से बॉलीवुड में कदम रखने वाले अहान पांडे आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. उनके बर्थडे पर अनीत पड्डा ने स्पेशल पोस्ट शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है.

अहान पांडे के बर्थडे पर उनकी खास दोस्त अनीत ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है. ये स्पेशल नोट फैंस को खूब पसंद आ रहा है. फैंस इस पर ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं.

अहान पांडे आज 28 साल के हो गए हैं. अहान को एक फिल्म ने ही रातोंरात स्टार बना दिया है.
सैयारा में अहान के साथ अनीत पांडे लीड रोल में नजर आईं हैं. अनीत ने बर्थडे पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने अहान के साथ कुछ फोटोज भी शेयर की हैं.
Tags :
Ahaan Panday Aneet Padda

