एक्सप्लोरर
बर्थडे पर अनीत पड्डा ने अहान पांडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट देख फैंस बोले- 'नजर न लगे'
Ahaan Panday Birthday: सैयारा से बॉलीवुड में कदम रखने वाले अहान पांडे आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. उनके बर्थडे पर अनीत पड्डा ने स्पेशल पोस्ट शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है.
अहान पांडे के बर्थडे पर उनकी खास दोस्त अनीत ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है. ये स्पेशल नोट फैंस को खूब पसंद आ रहा है. फैंस इस पर ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं.
1/8
2/8
Published at : 23 Dec 2025 08:26 AM (IST)
Tags :Ahaan Panday Aneet Padda
बॉलीवुड
8 Photos
बर्थडे पर अनीत पड्डा ने अहान पांडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट देख फैंस बोले- 'नजर न लगे'
बॉलीवुड
7 Photos
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
बॉलीवुड
7 Photos
सबा आजाद के साथ फुल ट्रेडीशनल लुक में स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल पर प्यार लुटा रहे फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
थिएटर्स में लगेगी एनिमेटेड फिल्मों की लाइन, 'द लेजेंडरीज' जैसी कई फिल्में होंगी रिलीज
बॉलीवुड
7 Photos
सामंथा का नया लुक है गजब, ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी, आपके लिए हो सकता है बेस्ट इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
स्क्रीन पर सिंपल पर रियल लाइफ में ग्लैम क्वीन हैं 'दृश्यम 3' एक्ट्रेस श्रिया सरन, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
रणदीप हुड्डा ने दोस्तों और परिवार संग सेलिब्रेट किया पत्नी लिन लैशराम का बर्थडे, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
विश्व
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
क्रिकेट
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
बर्थडे पर अनीत पड्डा ने अहान पांडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट देख फैंस बोले- 'नजर न लगे'
बॉलीवुड
7 Photos
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion