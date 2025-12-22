पैट्रिक सोबरल के कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है 'द लेजेंडरीज' की कहानी. इसमें ये हीरोज डार्कहेल नाम के जादूगर से लड़ते हुए एक पत्थर को तोड़ देते हैं जिसके बाद सभी वॉरियर्स छोटे बच्चों में बदल जाते हैं. इसकी कहानी काफी प्यारी और दिलचस्प है. अगले साल 28 जनवरी की ये फिल्म रिलीज होगी. अभी तक इसके ओटीटी रिलीज डेट का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है.