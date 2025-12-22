हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 में थिएटर्स में लगेगी एनिमेटेड फिल्मों की लाइन, 'द लेजेंडरीज' से 'आइस एज 6' तक, कई फिल्में होंगी रिलीज

Animated Movies 2026: इस साल का अंत तो धमाकेदार होने ही वाला है. लेकिन अगले साल की शुरुआत भी काफी एंटरटेनिंग होगा. 2026 में इन एनिमेटेड फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर लगेगी लाइन. यहां है पूरी लिस्ट

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Dec 2025 09:04 PM (IST)
2026 में बॉक्स ऑफिस पर एनिमेटेड फिल्मों की बाहर आएगी. एक्शन और रोमांटिक फिल्म्स के अलावा ये एनिमेटेड फिल्में भी आपके मनोरंजन के लिए तैयार हैं. यहां जानें अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म की लिस्ट.

पैट्रिक सोबरल के कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है 'द लेजेंडरीज' की कहानी. इसमें ये हीरोज डार्कहेल नाम के जादूगर से लड़ते हुए एक पत्थर को तोड़ देते हैं जिसके बाद सभी वॉरियर्स छोटे बच्चों में बदल जाते हैं. इसकी कहानी काफी प्यारी और दिलचस्प है. अगले साल 28 जनवरी की ये फिल्म रिलीज होगी. अभी तक इसके ओटीटी रिलीज डेट का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है.
अगली एनिमेटेड मूवी जो 2026 में रिलीज होने वाली है वो 'द कैट इन द हैट' है. अगर आप अपने बच्चों को रेगुलर कार्टून्स से कुछ अलग और रिफ्रेशिंग दिखाना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. वॉर्नर ब्रदर्स के बैनर तले बनी ये फिल्म लाफ्टर का फुल डोज लेकर 27 फरवरी को थिएटर्स में आ रही है.
Published at : 22 Dec 2025 09:04 PM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
