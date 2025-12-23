एक्सप्लोरर
भांजी सिमर भाटिया की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग पर पहुंचे मामा, अक्षय ने बहन अल्का संग दिए पोज
Ikkis Screening: अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. उनकी फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की स्क्रीनिंग पर अक्षय बहन अल्का संग नजर आए.
अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया की फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 1 जनवरी को रिलीज हो रही है. फिल्म की रिलीज से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें अक्षय कुमार भी पहुंचे थे.
1/7
2/7
Published at : 23 Dec 2025 08:45 AM (IST)
Tags :Akshay Kumar Alka Bhatia Ikkis Simar Bhatia
बॉलीवुड
8 Photos
बर्थडे पर अनीत पड्डा ने अहान पांडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट देख फैंस बोले- 'नजर न लगे'
बॉलीवुड
7 Photos
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
बॉलीवुड
7 Photos
सबा आजाद के साथ फुल ट्रेडीशनल लुक में स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल पर प्यार लुटा रहे फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
थिएटर्स में लगेगी एनिमेटेड फिल्मों की लाइन, 'द लेजेंडरीज' जैसी कई फिल्में होंगी रिलीज
बॉलीवुड
7 Photos
सामंथा का नया लुक है गजब, ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी, आपके लिए हो सकता है बेस्ट इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
स्क्रीन पर सिंपल पर रियल लाइफ में ग्लैम क्वीन हैं 'दृश्यम 3' एक्ट्रेस श्रिया सरन, देखें फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
विश्व
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
क्रिकेट
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion