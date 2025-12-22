एक्सप्लोरर
सबा आजाद के साथ फुल ट्रेडीशनल लुक में स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल पर प्यार लुटा रहे फैंस
Hrithik Roshan Spotted With Girlfriend: ऋतिक रोशन इन दिनों कम ही फिल्मों में नजर आ रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टर चर्चा में रहते हैं. गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं.
बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन इस उम्र में भी अपनी फिटनेस और स्टाइल से सभी को मात देते हैं. हाल ही में अभिनेता अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग स्पॉट हुए जहां कपल का ट्रेडीशनल लुक देखा गया. आप भी देखें तस्वीरें.
