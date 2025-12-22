हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सबा आजाद के साथ फुल ट्रेडीशनल लुक में स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल पर प्यार लुटा रहे फैंस

सबा आजाद के साथ फुल ट्रेडीशनल लुक में स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल पर प्यार लुटा रहे फैंस

Hrithik Roshan Spotted With Girlfriend: ऋतिक रोशन इन दिनों कम ही फिल्मों में नजर आ रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टर चर्चा में रहते हैं. गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Dec 2025 10:16 PM (IST)
Hrithik Roshan Spotted With Girlfriend: ऋतिक रोशन इन दिनों कम ही फिल्मों में नजर आ रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टर चर्चा में रहते हैं. गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं.

बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन इस उम्र में भी अपनी फिटनेस और स्टाइल से सभी को मात देते हैं. हाल ही में अभिनेता अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग स्पॉट हुए जहां कपल का ट्रेडीशनल लुक देखा गया. आप भी देखें तस्वीरें.

1/7
बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहलाए जाने वाले रितिक रोशन एक बार फिर स्पॉटलाइट में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर अभिनेता की लेटेस्ट तस्वीरें फैंस का ध्यान खींच रही हैं. ट्रेडीशनल आउटफिट में उनका ये लुक बहुत पसंद किया जा रहा है.
बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहलाए जाने वाले रितिक रोशन एक बार फिर स्पॉटलाइट में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर अभिनेता की लेटेस्ट तस्वीरें फैंस का ध्यान खींच रही हैं. ट्रेडीशनल आउटफिट में उनका ये लुक बहुत पसंद किया जा रहा है.
2/7
वायरल फोटोज में अभिनेता पीच कलर का कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं जो उनपर काफी जच भी रहा है. वाइट पजामा संग उन्होंने अपने इस कुर्ते को पेयर किया है जिसके बाद उनका ओवरऑल लुक वाकई कमाल का लग रहा है. फैंस भी एक बार फिर उनके इस डैशिंग पर्सनैलिटी के मुरीद बन गए हैं.
वायरल फोटोज में अभिनेता पीच कलर का कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं जो उनपर काफी जच भी रहा है. वाइट पजामा संग उन्होंने अपने इस कुर्ते को पेयर किया है जिसके बाद उनका ओवरऑल लुक वाकई कमाल का लग रहा है. फैंस भी एक बार फिर उनके इस डैशिंग पर्सनैलिटी के मुरीद बन गए हैं.
Published at : 22 Dec 2025 10:16 PM (IST)
