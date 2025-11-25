हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफिल्मों से रहती हैं दूर, फिर भी लैविश है राखी सावंत की लाइफ, जानें कहां से होती है एक्ट्रेस की मोटी कमाई

Rakhi Sawant Net Worth: आज हम आपको बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन यानि राखी सावंत की लैविश लाइफ के बारे में बताएंगे. एक्ट्रेस फिल्मों से दूर रहकर भी करोड़ों की मालकिन हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 25 Nov 2025 05:02 PM (IST)
बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन रही जाने वाली राखी सावंत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. एक्ट्रेस 25 नवंबर को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. राखी का नाम उन हसीनाओं में शुमार है, जो अपने काम से ज्यादा विवादों को लाइमलाइट बटोरती हैं. ऐसे में उनको देखकर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि वो ना तो किसी फिल्म में नजर आती और ना ही वेब सीरीज-टीवी शोज करती, फिर कैसे वो इतनी लैविश लाइफ जीती हैं. अगर आप भी यही सोच रहे हैं. तो हम आपको एक्ट्रेस के इनकम सोर्स, करियर से लेकर नेटवर्थ सबकी डिटेल देने वाले हैं. देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट....

राखी सावंत आज भले ही अपने बोल्ड लुक और विवादों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं. लेकिन एक वक्त था. जब एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी.
राखी ने महज 11 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. एक्ट्रेस कई बार ये खुलासा कर चुकी हैं कि उनका संघर्ष काफी कड़ा था. शुरुआत में उन्हें काम के लिए सिर्फ 50 रुपए मिलते थे.
फिर काफी साल की मेहनत के बाद राखी को फराह खान की फिल्म ‘मैं हूं ना’ में काम करने का मौका मिला और यहां से उनकी बॉलीवुड जर्नी शुरू हुई.
हालांकि एक्ट्रेस ने ना तो ‘मैं हूं ना’ में और ना ही इसके बाद कभी लीड रोल निभाया. लेकिन अपने डांस से उन्होंने कई हिट मूवीज के गानों में धमाल मचाया है.
यहीं वजह है कि एक वक्त पर राखी को बॉलीवुड की टॉप आइटम गर्ल कहा जाता था. लेकिन अब एक्ट्रेस सालों से फिल्मों और आइटम सॉन्ग से दूर हैं.
बावजूद इसके राखी एक लैविश लाइफ जीती हैं. इसकी झलक उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखने को मिलती है. राखी के पास मुंबई के अलावा दुबई में भी खुद का एक घर है.
दरअसल राखी सावंत भले ही फिल्मों से दूर हो, लेकिन एक्ट्रेस ऐड शूट, ब्रांड प्रमोशन और सोशल मीडिया के जरिए भी हर साल तगड़ी कमाई करती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कभी 50 रुपए कमाने वाली राखी सावंत की नेटवर्थ अब 38 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.
Published at : 25 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Rakhi Sawant Bollywood Rakhi Sawant Birthday

बॉलीवुड फोटो गैलरी

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

