फिल्मों से रहती हैं दूर, फिर भी लैविश है राखी सावंत की लाइफ, जानें कहां से होती है एक्ट्रेस की मोटी कमाई
Rakhi Sawant Net Worth: आज हम आपको बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन यानि राखी सावंत की लैविश लाइफ के बारे में बताएंगे. एक्ट्रेस फिल्मों से दूर रहकर भी करोड़ों की मालकिन हैं.
बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन रही जाने वाली राखी सावंत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. एक्ट्रेस 25 नवंबर को अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. राखी का नाम उन हसीनाओं में शुमार है, जो अपने काम से ज्यादा विवादों को लाइमलाइट बटोरती हैं. ऐसे में उनको देखकर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि वो ना तो किसी फिल्म में नजर आती और ना ही वेब सीरीज-टीवी शोज करती, फिर कैसे वो इतनी लैविश लाइफ जीती हैं. अगर आप भी यही सोच रहे हैं. तो हम आपको एक्ट्रेस के इनकम सोर्स, करियर से लेकर नेटवर्थ सबकी डिटेल देने वाले हैं. देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट....
Published at : 25 Nov 2025 05:02 PM (IST)
