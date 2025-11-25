दरअसल राखी सावंत भले ही फिल्मों से दूर हो, लेकिन एक्ट्रेस ऐड शूट, ब्रांड प्रमोशन और सोशल मीडिया के जरिए भी हर साल तगड़ी कमाई करती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कभी 50 रुपए कमाने वाली राखी सावंत की नेटवर्थ अब 38 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.